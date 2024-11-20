Украину хотят разделить на три части: новый план РФ (карта)

Полномасштабная вооруженная агрессия России против Украины длится более 1000 дней. За это время неоднократно появлялась информация о возможных переговорах по прекращению войны и вероятных территориальных уступках, на которые придется согласиться Украине. В сети интернет появилась очередная карта возможного разделения Украины в видении РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Интерфакс-Украина".

Фото портал "Комментарии"

Министерство обороны России подготовило базовый документ с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года, где предполагается, что украинская государственность должна быть ликвидирована, а территория Украины поделена на три части.

Агентство со ссылкой на источники в разведывательном сообществе сообщает, что не исключено, что через правительства и представителей иностранных государств подготовленный месседж РФ будут пытаться донести до новой администрации США.

Согласно враждебным прогнозам, территория Украины должна быть поделена на следующие основные части:

1) "новые регионы России" – предусматривает официальное вхождение в состав РФ Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и АР Крым и г. Одессы. Севастополь. На выполнении этой задачи на сегодняшний день сосредотачиваются основные военные усилия кремля;

2) "пророссийское государственное образование" — предусматривает формирование государственного образования с пророссийскими властями на территориях современных Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областях и г. Киев. Это также включает отказ от европейской и евроатлантической интеграции и российское военное присутствие (размещение военных баз типа Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии);

3) "спорные территории" (западная часть Украины) – входит Волынская, Ровенская, Хмельницкая, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская области. Кремль считает, что будущее этих территорий должно решаться между Россией и другими сопредельными государствами – Венгрией, Польшей, Румынией.









Что касается развития международных процессов, то Кремль моделирует четыре сценария. Сценарий "Доминирование США и Запада" и "Приобретение Китаем статуса ведущего государства мира" оцениваются россиянами как неблагоприятные для России, которые могут возникнуть в случае проигрыша или замораживания войны с Украиной.

А в сценариях "Формирование многополярного мира и разделение ведущими актерами сфер влияния" и "Регионализация/хаотизация" Россия предусматривает победу над Украиной и приемлемое для Москвы развитие ситуации в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как в Госдуме прокомментировали возможный масштабный удар по Украине.



