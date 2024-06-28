Украину будут заставлять прекратить войну: когда и на каких условиях

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Ткачик Олеся
Если Украину вынудить приостановить боевые действия, то кремлевский диктатор Владимир Путин получит несколько лет для возобновления сил, считает политик, бывший вице-премьер Олег Рыбачук.
Война в Украине
По его словам, выглядит так, что Киев готовят к ситуации, когда примерно через год могут заставить Украину и Путина приостановить войну. Политик добавил, что этот вопрос поднимал Дональд Трамп. Рыбачук считает, что независимо от деталей, на каких границах и условиях это произойдет, такая возможность реальна.
Рыбачук подчеркнул, что все хорошо знают, что будет делать Путин в такой ситуации, это уже очевидно. Но более важно, что будет происходить внутри Украины во время этой паузы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в случае победы на выборах Дональд Трамп будет делать ставку на стратегическую паузу в войне в Украине. При этом известно, что президент Владимир Зеленский говорил о том, что Украина не заинтересована в долгой войне, ведь на фронте погибают многие украинцы.
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