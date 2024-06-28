Украину будут заставлять прекратить войну: когда и на каких условиях

Если Украину вынудить приостановить боевые действия, то кремлевский диктатор Владимир Путин получит несколько лет для возобновления сил, считает политик, бывший вице-премьер Олег Рыбачук.

Война в Украине

По его словам, выглядит так, что Киев готовят к ситуации, когда примерно через год могут заставить Украину и Путина приостановить войну. Политик добавил, что этот вопрос поднимал Дональд Трамп. Рыбачук считает, что независимо от деталей, на каких границах и условиях это произойдет, такая возможность реальна.

"Да, у Украины будет несколько лет на то, чтобы стать сильнее России. Но у Путина также будет время отдохнуть, набрать силы — корейцев, китайцев, технику и т.д.", — отметил эксперт.

Рыбачук подчеркнул, что все хорошо знают, что будет делать Путин в такой ситуации, это уже очевидно. Но более важно, что будет происходить внутри Украины во время этой паузы.

"Я с ужасом об этом думаю. Первое, что мы сделаем — бросимся в избирательную гонку. Людям Ермака надо же обязательно остаться у власти. Они будут делать все, чтобы мы перессорились между собой, и мы гарантированно поссоримся. Из тех трех, или пяти лет, которых у нас будет на то, чтобы мы стали сильной страной, мы даже без военного вмешательства России, рискуем разорваться изнутри", — заявил Рыбачук и добавил, что именно в этом угроза той искаженной системы власти, которая есть сейчас в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в случае победы на выборах Дональд Трамп будет делать ставку на стратегическую паузу в войне в Украине. При этом известно, что президент Владимир Зеленский говорил о том, что Украина не заинтересована в долгой войне, ведь на фронте погибают многие украинцы.





