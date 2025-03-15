"Украину будут сливать": Безуглая рассказала, что на это указывает

Президент США Дональд Трамп неоднократно отмечал, что хочет поскорее закончить войну в Украине. Представители США провели переговоры с украинскими и российскими чиновниками. Однако ситуация для Украины может быть угрожающей. На отношение США к Украине и России указала народный депутат Украины Марьяна Безуглая.

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“Обратили внимание, что Украину обвиняют во всем — даже в том, что напугали дочь Вэнса или не одели костюм. А когда спецпредставитель Виткофф восемь часов ждет Путина, получив прямое и конкретное унижение, у Трампа — тишина. Они будут нас сливать и не питайте никаких иллюзий”, — указала на тревожные звоночки Безуглая.

Народный депутат отметила, что нужно держаться.

Напомним, что Трамп, как писал портал "Комментарии", назвал "сложной ситуацию" по переговорам по установлению мира в Украине. При этом он добавил, что в ходе встречи обсуждаются, в частности, территориальные вопросы.

"У нас очень сложная ситуация, с одной стороны почти решенная", — отметил президент США, намекнув на договоренность о прекращении огня, достигнутую в Саудовской Аравии. В этом контексте он отметил, что "обсуждались многие детали", включая территории, привлеченные к потенциальному соглашению. Трамп также заявил, что не хочет "тратить попусту время".

Отметим, что президент США считает, что в следующий понедельник, 17 марта, станет известно больше информации о возможном прекращении огня в Украине.

На вопрос о том, какова ситуация с прекращением войны России против Украины, американский президент сказал, что, по его мнению, "все идет хорошо".



