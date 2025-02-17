Украину будут склонять к серьезным уступкам: к чему приведет консенсус между Москвой и Вашингтоном

В случае достижения соглашения между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным по поводу заморозки конфликта, Россия может потребовать от Украины определенных обязательств в обмен на свое согласие.

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Некоторые из условий, которые может выдвинуть Путин, будут критичны для Украины, считает директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик. В своем интервью для Главред он объяснил, какие соглашения между Трампом и Путиным могут оказать негативное влияние на нашу страну.

Кулик указал, что если будет достигнуто соглашение о заморозке конфликта, Россия может потребовать, чтобы Украина воздерживалась от действий, которые могут быть расценены как агрессия или враждебность. Он также задал вопрос, согласится ли Трамп на ограничение Вооруженных Сил Украины, сокращение военно-промышленного комплекса или ограничение в разработке и использовании определенных видов оружия. Особенно возможно, по его словам, давление на запрет разработки ракет средней дальности. Украине могут предложить ограничения на наличие таких ракет, как "Нептун" или баллистических ракет, имеющих потенциал нести ядерные заряды.

Еще одним важным вопросом станет возможное сокращение численности военных подразделений у линии разграничения. Кулик подчеркивает, что для Украины это будет серьезным риском, ведь без реальных гарантий безопасности уменьшение вооруженных сил может привести к осложнениям при повторной агрессии России.

Кулик также отметил, что для Украины важно вовлечь европейских партнеров в переговорный процесс, чтобы обеспечить многостороннее решение с реальными гарантиями безопасности, включая участие европейских военных подразделений.

Портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином и главой Кремля Владимиром Путиным. По данным СМИ, встреча может состояться после того, как "улягутся" войны в Украине и секторе Газа.