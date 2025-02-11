Украину будут принуждать к соглашению: как Трамп будет заканчивать войну

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий в 2016-2019 годах Георгий Тука считает, что Украина слишком слаба, чтобы диктовать или эффективно сопротивляться решениям, принимаемым в Белом доме. Такое мнение он высказал, комментируя переговоры о завершении войны, которые ведут Вашингтон, Москва и Киев.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По его словам, в треугольнике США – Украина – Россия наше государство играет неравнозначную роль.

"Россию сейчас Трамп может склонять, а Украину он будет принуждать. Согласитесь, это не тождественные вещи (...) К сожалению, мы слишком слабы, чтобы диктовать или пытаться оказывать результативное сопротивление тем или иным решениям Белого дома. Поэтому американцам нас заставлять легко", — сказал Тука во время чата на "Главреде".

Он отметил, что у администрации Трампа множество рычагов давления на Украину, в частности, возможность сокращения или полного прекращения финансовой и военной помощи.

При этом США могут оказывать эффективное давление и на Россию, но большинство рычагов не дадут мгновенного результата – в лучшем случае их эффект станет ощутимым в перспективе 2-5 лет.

"Это касается и снижения цены на нефть, на что так надеется Трамп. Кстати, сам Трамп как лидер США технически не способен реализовать это обещание, поскольку у Штатов нет возможности стремительно увеличить добычу нефти — месторождения действительно есть, но для их разработки понадобятся колоссальные инвестиции и время, по меньшей мере, два."

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что новый глава Пентагона ответил, будут ли американские солдаты защищать Украину. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не планирует отправлять американские войска в Украину.

Как сообщает корреспондент УНИАН, такое заявление министр обороны сделал во время пресс-конференции в штаб-квартире Африканского Командования Вооруженных сил США, расположенном в немецком Штутгарте. Учитывая, что предыдущий президент США Джо Байден не поддерживал отправку военных в Украину, Пит Хегсет спросили, готова ли новая администрация Трампа изменить этот подход – в частности, для контроля за поставкой вооружения.