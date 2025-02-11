Украину будут принуждать к соглашению: как Трамп будет заканчивать войну

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Лиля Воробьева
Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий в 2016-2019 годах Георгий Тука считает, что Украина слишком слаба, чтобы диктовать или эффективно сопротивляться решениям, принимаемым в Белом доме. Такое мнение он высказал, комментируя переговоры о завершении войны, которые ведут Вашингтон, Москва и Киев.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
По его словам, в треугольнике США – Украина – Россия наше государство играет неравнозначную роль.
Он отметил, что у администрации Трампа множество рычагов давления на Украину, в частности, возможность сокращения или полного прекращения финансовой и военной помощи.
При этом США могут оказывать эффективное давление и на Россию, но большинство рычагов не дадут мгновенного результата – в лучшем случае их эффект станет ощутимым в перспективе 2-5 лет.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что новый глава Пентагона ответил, будут ли американские солдаты защищать Украину. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не планирует отправлять американские войска в Украину.Как сообщает корреспондент УНИАН, такое заявление министр обороны сделал во время пресс-конференции в штаб-квартире Африканского Командования Вооруженных сил США, расположенном в немецком Штутгарте. Учитывая, что предыдущий президент США Джо Байден не поддерживал отправку военных в Украину, Пит Хегсет спросили, готова ли новая администрация Трампа изменить этот подход – в частности, для контроля за поставкой вооружения.
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