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Украину будут подталкивать к переговорам, заставив ее отказаться от территорий – WP

В США признают, что такое решение может быть через несколько месяцев

сегодня, 07:56
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Недилько Ксения

Недавние решения президента Джо Байдена позволить Украине запускать ракеты глубже в территорию России и предоставить Киеву противоречивые противопехотные мины были обусловлены суровой новой реальностью: ввоз Россией северокорейских войск, потери Украины на поле боя и избрание Дональда Трампа оказали большое влияние на Украину. Об этом пишет The Washington Post.

Украину будут подталкивать к переговорам, заставив ее отказаться от территорий – WP

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В настоящее время многие официальные лица США признают, что в течение нескольких месяцев Украину можно подтолкнуть к переговорам с Россией о прекращении войны и заставить ее отказаться от территории. Отмена Байденом своей предыдущей политики по минам и ракетам была частично направлена на то, чтобы предоставить Украине сильнейшую руку, когда она вступит в эти потенциальные переговоры.

Изменение направления также перекрывает давнюю модель, поскольку Байден часто сопротивлялся модернизации вооружения Киева из-за опасений эскалации с Россией, чтобы уступить через несколько месяцев. Последние изменения вызывают как похвалу, так и критику со стороны европейских союзников, которые говорят, что Украина нуждается во всех преимуществах в ближайшие недели, но разочарованы тем, что президенту до этого времени понадобилось обеспечить эти возможности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Финальный аккорд Байдена: что глава Белого дома просит у Конгресса для Украины

Президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов для усиления военной поддержки Украины. Об этом пишет New York Post.

Согласно сообщению, административно-бюджетное управление Белого дома выступило с предложением включить эту финансовую помощь в пакет решений во избежание приостановки финансирования следующей президентской администрацией. Из общей суммы 24 миллиарда долларов, 8 миллиардов предусмотрено для финансирования контрактов американских компаний на поставку вооружения Украине.



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