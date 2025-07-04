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Украину будут атаковать и 1000 БпЛА в сутки – «Мадяр»

«Мадяр» прогнозирует более 1000 беспилотников в сутки из-за релокации производства россиян

4 июля 2025, 19:24
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Недилько Ксения

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди на позывной "Мадяр" сообщил, что в ближайшем будущем Украину будут атаковать более тысячи ударных БпЛА, типа "шахедов" и "гераней". Вся причина в релокации производств БПЛА.

Украину будут атаковать и 1000 БпЛА в сутки – «Мадяр»

Украину будут атаковать и 1000 БпЛА в сутки – «Мадяр»

"Под давлением наращивания массового применения врагом дешевого, но всюду достижимого шахеда, все варианты усовершенствования которого мы оперативно не предвидим.

Будет и 1000 единиц в сутки и больше. Никого не пугаю. Анализ разведданных. Холодной головой включить клепку следует. Немедленно и всем, кто в теме", – отмечает военный.

Он также отметил, что комментировать антишахедные меры не будет, из-за соблюдения информационной тишины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что минувшей ночью во время массированной атаки над Киевом были сбиты несколько разведывательных БПЛА "Гербера". Однако они включали в себя некоторые особенности, которые привлекли внимание специалистов.

Как сообщил специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флэш" Бескрестнов, у "Гербер" эти камеры на подвесе, CRPA антенну и самое главное — радиомодем.

"Такая конфигурация Герберы для нас не новость, они давно исследуют прифронтовые зоны. А вот Гербера в Киеве означает наличие где-то рядом радио ретранслятора. Передача видео на 300 км в РФ нереальна, и даже 100 км в Беларуси маловероятна на этом диапазоне. Строить MESH цепочку из Гербер ретрансляторов в РФ можно, но это рискованно и сложно. Я прошу профильные структуры взять этот вопрос на контроль", – подчеркнул Сергей Бескрестнов.                                                                                                                           



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