Украинскую дипломатку "атакуют" пранкеры: кто за этим стоит

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила о телефонных звонках от пранкеров, выдающих себя за представителей американских властей. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook, призвав коллег осторожничать и проверять контакты из незнакомых источников.

Оксана Маркарова (фото из открытых источников)

Маркарова отметила, что злоумышленники пытаются получить прямые контакты украинских чиновников или требуют срочных переговоров, делая вид, что звонят по телефону из секретных линий.

"Конечно, мы с нашими партнерами в постоянном контакте и пользуемся только проверенными каналами коммуникации, поэтому все такие случаи удалось быстро выявить и передать правоохранительным органам. Однако из-за роста количества таких обращений и достаточно качественного выполнения решила обратиться с предупреждением", — написала она.

Посол также предположила, что активизация подобных действий может быть связана с деятельностью "агрессивных северных соседей". Она отметила необходимость проверять источники контактов, в том числе телефонные номера, электронные почты и мессенджеры, чтобы избежать возможных манипуляций. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский ответил по требованию спикера Палаты представителей уволить посла Украины в США. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует обсуждать вопрос отзыва украинской послыни в США Оксаны Маркаровой со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. Ранее Джонсон обратился к Зеленскому с требованием уволить Маркарова из-за организации визита украинского президента в Пенсильванию, где его сопровождали исключительно представители Демократической партии. Это вызвало недовольство среди республиканцев, считающих, что визит должен быть более сбалансированным с политической точки зрения. Отвечая на вопрос о возможном изменении украинского посла, Зеленский подчеркнул, что будет обсуждать такие вопросы исключительно со спикером украинского парламента, как того требует Конституция Украины, а не с иностранными политиками.

