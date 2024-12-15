Украинскую дипломатку "атакуют" пранкеры: кто за этим стоит

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Лиля Воробьева
Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила о телефонных звонках от пранкеров, выдающих себя за представителей американских властей. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook, призвав коллег осторожничать и проверять контакты из незнакомых источников.
Оксана Маркарова (фото из открытых источников)
Маркарова отметила, что злоумышленники пытаются получить прямые контакты украинских чиновников или требуют срочных переговоров, делая вид, что звонят по телефону из секретных линий.
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