Украинское зерно идет в ЕС: Брюссель повысил квоты

Европейский Союз принял решение о повышении импортных квот для отдельных категорий украинской сельскохозяйственной продукции, чтобы поддержать украинский агросектор на фоне продолжающейся войны. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС после завершения переговоров в Брюсселе.

Украинское зерно идет в ЕС

Что именно меняется:

• Пшеница – квота растет с 1 млн до 1,3 млн тонн

• Сахар – из 20 тыс. до 100 тыс. тонн

• Ячмень – с 350 тыс. до 450 тыс. тонн

• Курятина – с 90 тыс. до 120 тыс. тонн

Обновленные квоты охватывают в общей сложности 40 позиций агропродукции и были согласованы в рамках действующего с июня 2022 года пересмотра режима преференциального доступа Украины к рынку ЕС.



Тогда, после начала полномасштабного вторжения России, ЕС отменил пошлины и квоты для украинского экспорта, чтобы обеспечить экономическую поддержку и частично компенсировать потери из-за заблокированных морских путей. Теперь Евросоюз переходит к более структурированной форме поддержки, устанавливая повышенные, но контролируемые квоты.



Окончательное решение должно пройти еще одобрение квалифицированным большинством стран-членов ЕС, однако источники в Еврокомиссии называют это формальностью.



Аналитики ожидают, что повышение квот позволит украинским производителям расширить экспорт в страны Евросоюза, особенно на фоне логистических ограничений и потерь традиционных рынков сбыта.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что один из крупнейших в мире инвестиционных гигантов, компания BlackRock, приостановил переговоры по созданию международного фонда для восстановления Украины. Как сообщает Bloomberg, ключевым фактором стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, которая вызвала глубокую неопределенность будущей американской поддержки Украины.