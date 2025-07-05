logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинское зерно идет в ЕС: Брюссель повысил квоты
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинское зерно идет в ЕС: Брюссель повысил квоты

ЕС увеличивает квоты на украинскую агропродукцию: пшеницы, сахара, ячменя и курятины станет больше

5 июля 2025, 15:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Европейский Союз принял решение о повышении импортных квот для отдельных категорий украинской сельскохозяйственной продукции, чтобы поддержать украинский агросектор на фоне продолжающейся войны. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС после завершения переговоров в Брюсселе.

Украинское зерно идет в ЕС: Брюссель повысил квоты

Украинское зерно идет в ЕС

Что именно меняется:

Пшеница – квота растет с 1 млн до 1,3 млн тонн

• Сахар – из 20 тыс. до 100 тыс. тонн

• Ячмень – с 350 тыс. до 450 тыс. тонн

• Курятина – с 90 тыс. до 120 тыс. тонн

Обновленные квоты охватывают в общей сложности 40 позиций агропродукции и были согласованы в рамках действующего с июня 2022 года пересмотра режима преференциального доступа Украины к рынку ЕС.

Тогда, после начала полномасштабного вторжения России, ЕС отменил пошлины и квоты для украинского экспорта, чтобы обеспечить экономическую поддержку и частично компенсировать потери из-за заблокированных морских путей. Теперь Евросоюз переходит к более структурированной форме поддержки, устанавливая повышенные, но контролируемые квоты.

Окончательное решение должно пройти еще одобрение квалифицированным большинством стран-членов ЕС, однако источники в Еврокомиссии называют это формальностью.

Аналитики ожидают, что повышение квот позволит украинским производителям расширить экспорт в страны Евросоюза, особенно на фоне логистических ограничений и потерь традиционных рынков сбыта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что один из крупнейших в мире инвестиционных гигантов, компания BlackRock, приостановил переговоры по созданию международного фонда для восстановления Украины. Как сообщает Bloomberg, ключевым фактором стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, которая вызвала глубокую неопределенность будущей американской поддержки Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/eu-raises-import-quotas-ukrainian-wheat-sugar-eu-official-says-2025-07-04/
Теги:

Новости

Все новости