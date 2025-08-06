Год назад, 6 августа, Украина начала Курскую операцию. Украинские и западные эксперты по-разному оценивали операцию – от восхищения до сокрушительной критики.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая, известная своими резкими высказываниями в сторону главкома Александра Сырского, прокомментировала результаты Курской операции.

По ее словам, год назад, находясь под реальной угрозой увольнения в связи с многочисленными организационными просчетами и провалом обороны Харьковской области, новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал свой "реабилитационный" проект — Курскую операцию. Народная депутат указала, как на положительные, так и негативные результаты. Среди позитива Курской операции определила следующие:

политическое значение. Операция показала всему миру настоящую Россию, разбив еще один миф о неприкосновенном ядерном государстве,

впервые были использованы действительно мощные штурмовые подразделения, учтены ошибки южного контрнаступления, когда предшественник Сырского Залужный наступал недавно мобилизованными, недоученными людьми на подготовленные позиции врага,

Курская операция вынудила Россию частично сместить фокус внимания на защиту собственных территорий.

Однако, по убеждению нардепки, Курская операция была спланирована так, что, в конечном итоге, в среднесрочной перспективе закончилась трагедией. Среди просчетов назвала следующие:

ключевые штурмовые подразделения были недоукомплектованы, параллельно создавались новые бригады, которые не выполнили своей функции,

огромное количество украинских войск было выведено из Донецкой области и проведен ряд неудачных ротаций. По ее словам, это привело к потере ключевых городов и прорыву в Покровск и Константиновку,

не было использовано время относительного покоя в Сумской области для подготовки региона к обороне. Безуглая отметила, что этим впоследствии воспользовались россияне и успешно расширили фронт, захватив пограничные села и приблизившись к областному центру.

"Сегодня уже можно делать выводы, что Александр Сырский удачно использовал свой основной талант — делать стремительные, неожиданные прорывы с использованием значительных ресурсов и последующими потерями собственных людей, и сумел исказить информацию о всех последующих среднесрочных просчетах, как перед обществом, так и перед руководством государства", — резюмировала Безуглая.

Нардепка подчеркнула, что за все это ни Сырский, ни другие его командиры не были не только наказаны и сняты с должностей, а наоборот, это позволило Главкому ВСУ закрепиться, а украинское войско в очередной раз повернуло не туда.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российский пропагандист Соловьев предлагает ударить ядеркой по Львову.



