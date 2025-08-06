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Украинское войско еще раз повернуло не туда: Безуглая о результатах Курской операции

Безуглая указала положительные и отрицательные аспекты Курской операции

6 августа 2025, 12:54
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Кречмаровская Наталия

Год назад, 6 августа, Украина начала Курскую операцию. Украинские и западные эксперты по-разному оценивали операцию – от восхищения до сокрушительной критики.

Украинское войско еще раз повернуло не туда: Безуглая о результатах Курской операции

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая, известная своими резкими высказываниями в сторону главкома Александра Сырского, прокомментировала результаты Курской операции.

По ее словам, год назад, находясь под реальной угрозой увольнения в связи с многочисленными организационными просчетами и провалом обороны Харьковской области, новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал свой "реабилитационный" проект — Курскую операцию. Народная депутат указала, как на положительные, так и негативные результаты. Среди позитива Курской операции определила следующие:

  • политическое значение. Операция показала всему миру настоящую Россию, разбив еще один миф о неприкосновенном ядерном государстве,

  • впервые были использованы действительно мощные штурмовые подразделения, учтены ошибки южного контрнаступления, когда предшественник Сырского Залужный наступал недавно мобилизованными, недоученными людьми на подготовленные позиции врага,

  • Курская операция вынудила Россию частично сместить фокус внимания на защиту собственных территорий.

Однако, по убеждению нардепки, Курская операция была спланирована так, что, в конечном итоге, в среднесрочной перспективе закончилась трагедией. Среди просчетов назвала следующие:

  • ключевые штурмовые подразделения были недоукомплектованы, параллельно создавались новые бригады, которые не выполнили своей функции,

  • огромное количество украинских войск было выведено из Донецкой области и проведен ряд неудачных ротаций. По ее словам, это привело к потере ключевых городов и прорыву в Покровск и Константиновку,

  • не было использовано время относительного покоя в Сумской области для подготовки региона к обороне. Безуглая отметила, что этим впоследствии воспользовались россияне и успешно расширили фронт, захватив пограничные села и приблизившись к областному центру.

"Сегодня уже можно делать выводы, что Александр Сырский удачно использовал свой основной талант — делать стремительные, неожиданные прорывы с использованием значительных ресурсов и последующими потерями собственных людей, и сумел исказить информацию о всех последующих среднесрочных просчетах, как перед обществом, так и перед руководством государства", — резюмировала Безуглая.

Нардепка подчеркнула, что за все это ни Сырский, ни другие его командиры не были не только наказаны и сняты с должностей, а наоборот, это позволило Главкому ВСУ закрепиться, а украинское войско в очередной раз повернуло не туда.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российский пропагандист Соловьев предлагает ударить ядеркой по Львову.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02AuWMkj4XYv4PPuMb4bVidT4utrSVq1UCRZdiWoZSe8f4n6MN4i5ncByMmeH8SrHBl
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