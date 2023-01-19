Украинский военный сделал предложение девушке прямо на линии столкновения (ФОТО)

Защитник, служащий в батальоне ВСУ "Карпатская Сечь", предложил своей девушке стать его женой, когда она прибыла к нему в Донецкую область. Для его любимой это было очень неожиданно. О трогательных отношениях влюбленных во время войны рассказали фотографы Константин и Влада Либеровы в публикации в социальных сетях.

Военный сделал предложение девушке на Донетчине (фото: instagram.com/libkos)

Молодая украинка приехала к любимому, воюющему в рядах ВСУ с позывным "Торето". Когда она уже прибыла, ей сообщили, что в городок якобы вошли ДРГ.

Именно по этой причине гражданские уедут с военной базы, пока ситуация нормализуется. Своего любимого Диана так и не увидела, ее должны были встретить собратья парня.

В комнату ворвались вооруженные военные. Они проверяли все документы, на самом деле были собратьями "Торето" и выполняли четко установленные им роли.

Шокированную Диану заподозрили в сотрудничестве с ДРГ, и срочно из-за этого отвезли в штаб, завязав глаза. Но это был, оказывается, розыгрыш.

Как только Диана вышла из авто, увидела своего любимого, который держал огромный букет красных роз и признался в своих чувствах прямо на передовой.

Взволнованная невеста ответила своему избраннику согласием. Это хорошее событие все праздновали с молодоженами в кругу друзей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на концерте известного певца военный сделал своей девушке предложение. Во время концерта популярного исполнителя Артема Пивоварова, проходившего в Черкассах, на сцену внезапно поднялся парень в форме. В руках он держал букет цветов и микрофон. Зрители в зале не сразу поняли, что происходит. Однако парень произнес трогательные слова, которые он посвятил своей любимой. Кроме того, военный сделал еще более решительный шаг – он предложил своей девушке руку и сердце. Взволнованная девушка поднялась на сцену и ответила "да".

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