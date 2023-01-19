logo

BTC/USD

21067.96

ETH/USD

1555.51

LTC/USD

84.06

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

43.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинский военный сделал предложение девушке прямо на линии столкновения (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский военный сделал предложение девушке прямо на линии столкновения (ФОТО)

Военный "Торето" сделал предложение девушке в Донецкой области

сегодня, 21:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Защитник, служащий в батальоне ВСУ "Карпатская Сечь", предложил своей девушке стать его женой, когда она прибыла к нему в Донецкую область. Для его любимой это было очень неожиданно. О трогательных отношениях влюбленных во время войны рассказали фотографы Константин и Влада Либеровы в публикации в социальных сетях.

Украинский военный сделал предложение девушке прямо на линии столкновения (ФОТО)

Военный сделал предложение девушке на Донетчине (фото: instagram.com/libkos)

Молодая украинка приехала к любимому, воюющему в рядах ВСУ с позывным "Торето". Когда она уже прибыла, ей сообщили, что в городок якобы вошли ДРГ.

Именно по этой причине гражданские уедут с военной базы, пока ситуация нормализуется. Своего любимого Диана так и не увидела, ее должны были встретить собратья парня.

В комнату ворвались вооруженные военные. Они проверяли все документы, на самом деле были собратьями "Торето" и выполняли четко установленные им роли.

Шокированную Диану заподозрили в сотрудничестве с ДРГ, и срочно из-за этого отвезли в штаб, завязав глаза. Но это был, оказывается, розыгрыш.

Как только Диана вышла из авто, увидела своего любимого, который держал огромный букет красных роз и признался в своих чувствах прямо на передовой.

Взволнованная невеста ответила своему избраннику согласием. Это хорошее событие все праздновали с молодоженами в кругу друзей.

Украинский военный сделал предложение девушке прямо на линии столкновения (ФОТО) - фото 2
Украинский военный сделал предложение девушке прямо на линии столкновения (ФОТО) - фото 3
Украинский военный сделал предложение девушке прямо на линии столкновения (ФОТО) - фото 4
Украинский военный сделал предложение девушке прямо на линии столкновения (ФОТО) - фото 5
Украинский военный сделал предложение девушке прямо на линии столкновения (ФОТО) - фото 6

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на концерте известного певца военный сделал своей девушке предложение. Во время концерта популярного исполнителя Артема Пивоварова, проходившего в Черкассах, на сцену внезапно поднялся парень в форме. В руках он держал букет цветов и микрофон. Зрители в зале не сразу поняли, что происходит. Однако парень произнес трогательные слова, которые он посвятил своей любимой. Кроме того, военный сделал еще более решительный шаг – он предложил своей девушке руку и сердце. Взволнованная девушка поднялась на сцену и ответила "да".



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/Cnl4AbnoJQd/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!