commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский снайпер установил мировой рекорд: подробности

Украинский снайпер установил мировой рекорд, поразив врага с 4 км

15 августа 2025, 21:11
Ткачова Марія

Украинский военный произвел уникальный выстрел, вошедший в мировые рекорды — ликвидировал двух российских окупантов с дистанции 4 000 метров. Для этого была использована снайперская винтовка Aligator калибра 14,5 мм.

Мировой рекорд украинского снайпера

Выстрел корректировался с помощью искусственного интеллекта в связке с беспилотником, что позволило добиться максимальной точности на рекордном расстоянии.

Инцидент произошел в направлении Покровск – Мирноград, в зоне ответственности ОТУ "Донецк".

Источник: https://t.me/DeepStateUA/22316
