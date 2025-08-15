Украинский снайпер установил мировой рекорд: подробности

Украинский военный произвел уникальный выстрел, вошедший в мировые рекорды — ликвидировал двух российских окупантов с дистанции 4 000 метров. Для этого была использована снайперская винтовка Aligator калибра 14,5 мм.

Мировой рекорд украинского снайпера

Выстрел корректировался с помощью искусственного интеллекта в связке с беспилотником, что позволило добиться максимальной точности на рекордном расстоянии.

Инцидент произошел в направлении Покровск – Мирноград, в зоне ответственности ОТУ "Донецк".

