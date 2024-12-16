Украинский снайпер ликвидировал оккупанта с расстояния более 2 км: детали рекордного выстрела

Украинский снайпер и боец подразделения активных действий Главного управления разведки (ГУР) МО Украины с позывным "Лектор", установил впечатляющий рекорд. Он ликвидировал российского оккупанта на расстоянии 2069 метров выстрелом из винтовки Sako M10, используя патрон калибра .338 Lapua Magnum, стоя в окопе.

Украинский снайпер. Фото: sof.mil.gov.ua

Как сообщает ГУР, рекордный выстрел произошел при сложных условиях: декабрьский мороз, ровный рельеф и двигавшийся посадкой враг.

"В условиях современной войны у тебя нет возможности вылезти из окопа, разлечься в посадке и т.д. Вражеские дроны не позволяют стрелять из классических положений", — объяснил боец.

В отличие от известного британского снайпера Крэйга Гаррисона, который во время войны в Афганистане в 2009 году поразил двух талибов с 2475 метров после девяти пристрелочных выстрелов оружием такого же калибра, украинский разведчик попал с первой попытки и уничтожил врага.

"Мастерская работа, которая точно войдет в историю нашей борьбы за свободу. Попасть в движущуюся цель на таком расстоянии ― огромное достижение; свидетельство высокого профессионализма и концентрации, чем славятся снайперы украинской военной разведки", ― отреагировал Буданов.

До начала полномасштабного вторжения "Лектор" работал егерем. В рядах сил безопасности и обороны он служит вместе с сыном. Свою военную карьеру начал в разведке бригады ТРО, а с февраля 2023 присоединился к подразделению активных действий ГУР.

За это время снайпер прошел ряд специализированных учений, в частности курс "Гнев Пречистый" от фонда "Вернись живым", и уже имеет более 30 успешно выполненных миссий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мировой рекорд по дальности выстрела принадлежит украинскому снайперу Вячеславу Ковальскому, уничтожившему оккупанта с расстояния 3800 метров.

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