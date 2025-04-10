Пропавший с передовой пилот украинских Вооруженных сил оказался не где-то в тылу — а на Международной космической станции. 32-летний Алексей Зубрицкий, которого в Украине признали дезертиром, находится на орбите как член международного экипажа.

Алексей Зубрицкий

В прошлом месяце украинский суд заочно приговорил Зубрицкого к 15 годам заключения за государственную измену. Известно, что он служил в авиационном подразделении 204 Севастопольской бригады еще в 2013 году. Однако после незаконной аннексии Крыма Россией в 2014-м перешел на сторону окупантов и впоследствии служил в Ростовской и Краснодарской областях. Позже Зубрицкий сменил амплуа военного пилота на космонавта-испытателя.

2 апреля он отправился на орбиту на борту ракеты "Союз-2а", в составе международной миссии вместе с российским командиром Сергеем Рыжиковым и астронавтом NASA Джонни Кимом. Полет проходил с космодрома Байконур в Казахстане.

Если Зубрицкий когда-нибудь вернется в Украину, ему грозит арест и конфискация имущества. В прокуратуре подчеркнули: "Совершив государственную измену и дезертирство, он присоединился к вооруженным силам РФ, где до сих пор служит — теперь уже как тестовый космонавт и бортинженер экипажа миссии МКС-72/73".

Тем временем в российских пропагандистских СМИ радуются карьере предателя. Так, провластное издание Shot сообщило: "Россияне уважают Алексея и передают приветы на МКС".

Космическая миссия, к которой присоединился Зубрицкий, продлится около восьми месяцев. На станции уже находятся 10 человек, в том числе американские астронавты Дон Петтит, Энн Макклейн, Никол Айерс, японский астронавт Такуя Ониши и российские космонавты Овчинин, Вагнер и Песков.

NASA сообщило, что Джонни Ким, бывший военный летчик и врач ВМС США, будет заниматься технологическими исследованиями, изучением Земли, биологией и экспериментами, призванными помочь будущим космическим миссиям и принести пользу человечеству.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что коллаборанты раскрыли истинную цель "СВО".



