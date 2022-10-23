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Украинский морпех "приземлил" российский "Аллигатор" из пулемета

Морпих уничтожил российский "Аллигатор" из пулемета

сегодня, 18:20
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Автор:

Лиля Воробьева

Один из украинских морпехов сбил с пулемета российский вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Да, это произошло на Херсонском направлении в эти дни. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Facebook -страницу 35-й отдельной бригады морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского.

Украинский морпех "приземлил" российский "Аллигатор" из пулемета

Ка-52 "Аллигатор" (фото из открытых источников)

"На днях на Херсонском направлении матросу одного из подразделений одесской бригады морской пехоты удалось уничтожить из пулемета российский боевой вертолет К-52 "Аллигатор", — сообщили украинские защитники.

В сообщении говорится, что боец морской пехоты вовремя отреагировал на появление российской авиации и "пулеметным огнем превратил летательный аппарат в летальный".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Иркутске на жилой дом упал российский истребитель СУ. По предварительным данным, в Иркутске на жилой двухэтажный дом упал российский истребитель СУ. Такое сообщение обнародовал губернатор Иркутской области России Игорь Кобзев. По информации, предоставленной губернатором, известно, что дом находился на улице Пржевальского. Истребитель имел категорию СУ-30. В настоящее время военные и пожарные подразделения выехали на место падения. Российские власти сообщили о смерти обоих пилотов, жертвы среди мирного населения отсутствуют. По информации украинского корреспондента Андрея Цаплиенко и жителей Иркутска, два самолета СУ-30 принимали участие в полетах над городом. Один из истребителей успешно сел на базе, в то время как другой продолжал полет, а экипаж в течение 20 минут не отвечал на сообщение. Поэтому второму истребителю снова пришлось подняться в воздух и проверить пилота самолета, который был без связи.




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Источник: https://www.facebook.com/35obrmp/posts/pfbid0QLofMDSUboNmKMwHAQWiF9rEUAGkRNVZfLx8PWJTrDawTJarUp5vdZghPQkGKJ3Ql
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