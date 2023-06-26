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Украинский "Маньячело" ударил по оккупантах и подбитым вернулся на базу

Беспилотник, изготовленный в Украине, после повреждений на боевом задании удачно вернулся.

сегодня, 14:36
Автор:
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Slava Kot
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Беспилотники, создаваемые украинскими инженерами, уже применяются на фронте. Один из них во время очередной боевой задачи получил повреждение, однако смог самостоятельно добраться до точки вылета. Об этом рассказал один из инициаторов разработки отечественных БПЛА предприниматель и волонтер Юрий Голик.

Украинский "Маньячело" ударил по оккупантах и подбитым вернулся на базу

Украинский беспилотник "Маньячело". Фото Юрий Голик

По его словам, дрон работал при попытке врага совершить контрнаступление и закрепиться в одной из посадок. Воины запустили беспилотник с килограммовыми боеприпасами и нанесли значительный урон вражеской пехоте, заставив ее отступить.


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"Вернулся домой сам после попадания в него, благодаря тому, что в его конструкции были модули, отвечающие за эту функцию. Эти модули не пострадали. Работал он на небольшом расстоянии в первой линии, для чего и предназначен. Выполнял штурмовые функции", — написал Голик.

Морпехи назвали украинский дрон "Маньячело", поскольку он может действовать "быстро и грубо". Больше всего у него пострадала рама китайского производства, которую теперь постараются заменить отечественной. Вскоре коптер пройдет реконструкцию и вернется в горячие точки, чтобы уничтожать оккупантов.

Украинский ”Маньячело” ударил по оккупантах и подбитым вернулся на базу - фото 2
Украинский ”Маньячело” ударил по оккупантах и подбитым вернулся на базу - фото 3
Украинский ”Маньячело” ударил по оккупантах и подбитым вернулся на базу - фото 4
Украинский ”Маньячело” ударил по оккупантах и подбитым вернулся на базу - фото 5

Напомним, украинские предприниматели Юрий Голик и Сергей Стаховский рассказали об украинских аналогах "Аист" и "Мавика", которые уже проходят тестирование военными.



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Источник: https://www.facebook.com/y.golyk/posts/pfbid0Qf5BJcUYmiQ1kgxDbQ6b3tm1sWeY7sunnX1f4wkiEKPU3MSuSmaXCarUUekG1YN2l
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