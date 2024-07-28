Украинский командир раскрыл поразительную разницу в подготовке военных в Украине и на Западе

Командир роты 47-й отдельной механизированной бригады Николай Мельник рассказал о поразительном отличии военной подготовки в Украине и странах Запада. Украинский военный заявил, что за границей военная техника работает целый день для обучения солдат, в то время как в Украине говорят об отсутствии топлива.



Командир роты 47-й ОМБр Николай Мельник. Фото из открытых источников

Николай Мельник в интервью на канале "Бутусов плюс" рассказал о подготовке мобилизованных в Украине и за границей. По словам военного, в Украине не могут проходить качественное обучение военных из-за отсутствия топлива.

"Мы не можем учить наши механизированные подразделения, потому что соляры нет. Знаете, чем отличается обучение на Bradley от обучения в Украине? У американцев техника не глушится. Она просто колотит, с утра до вечера она заведена. У меня механик роты, у него сердце болело, когда он видит, сколько солярки идет", — говорит командир роты 47-й ОМБр.

Мельник объясняет, что вместо обучения на военной технике украинские солдаты отрабатывают другие элементы.

"А у нас техника – стоит одинокий БМП в поле и тебе говорят: "Значит так, ребята, соляры нет, заездов сегодня не будет, но давайте мы отработаем десантирование". И ты как баран прыгаешь там целый день", — говорит военный.

Мельник отмечает, что за 40 дней обучение на немецкой базе Bradley глушили только на ночь. Кроме того, по словам украинского военного, на Западе не понимают, что такое расход на 100 км, потому что у них считают топливо посуточно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный раскритиковал военную подготовку за границей. По его словам, обучение военных в других странах хуже, чем в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, какие вещи выдают мобилизованным в армии.