Украинский гимн зазвучал в оккупированных Олешках: спецоперация ВСУ

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области неожиданно для оккупантов прозвучал гимн Украины. Благодаря спецоперации ВСУ, дроны доставили портативные колонки прямо в центр города, где заиграла мелодия, ставшая символом несокрушимости украинцев. Инициаторами стали военные из 124-й отдельной бригады территориальной обороны.

Украинский гимн прозвучал в сердце оккупированных Олешек

" Теперь музыку в Олешках заказываем МЫ, а что может быть лучше Гимна Украины! В сотрудничестве с СБУ наши пилоты БПЛА успешно провели необычную операцию на оккупированной территории: через портативные колонки, незаметно доставленные дронами, раздается Гимн Украины прямо в сердце временно оккупированного города. Этот звук не просто музыка. Это символ нашей несокрушимости и непрерывной борьбы, а также напоминание врагу о том, что Украина рядом, что бы они ни делали и как бы ни скрывались. " — отметили в подписи к видео, опубликованном на официальной странице бригады.

Это видео стало быстрым напоминанием для всех, даже оккупированные города остаются в поле зрения Украины. Акция не только добавила моральный дух местным жителям, но и напомнила врагу, что сила духа украинцев не знает границ.

Читайте на портале "Комментарии" — Российские захватчики используют небольшие беспилотники , чтобы терроризировать местное население города Херсон, пишет The Washington Post.

Ранее "Комментарии" также писали, что 48-летняя херсонка во время оккупации города добровольно согласилась сотрудничать с незаконными властями. Захватчики предложили ей должность "заведующей заведением дошкольного образования". Полицейские собрали подтверждения антиукраинской деятельности фигурантки. В настоящее время она заочно уведомлена о подозрении в коллаборационизме.