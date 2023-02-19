Украинский генерал оценил угрозу от российских самолетов у границы с Украиной

Украинцы немного испугались, ознакомившись с информацией издания FT о том, что РФ собирает свои истребители и вертолеты недалеко от украинской границы. По словам военного эксперта, генерал-лейтенанта Игоря Романенко для " 24 канала ", такая информация серьезная, но украинские Вооруженные Силы готовы к любому развитию событий.

Российская военная авиация (фото из открытых источников)

По версии Романенко, РФ может перебазировать авиацию к украинским границам, чтобы усилить собственные возможности при нанесении авиаударов. И объясняет, что Россия может реализовать такой сценарий при условии использования стратегического резерва, составляющего 200 тысяч военнослужащих.

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"Это очень серьезная угроза. Наш Генштаб это знает, подразумевает, прорабатываются соответствующие меры", – сказал военный эксперт.

Романенко объясняет, что 100% нельзя утверждать о готовности РФ применять эти самолеты, однако украинские военные отрабатывают худший вариант сценария. Потому что захватчики желали преобладать в воздухе, но этого им не удавалось.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, хватит ли у России самолетов и летчиков для массированного наступления . Военные аналитики объяснили, что самолетов в России достаточно, но вероятнее всего есть дефицит опытных и квалифицированных летчиков. После войны Россия сохранила около 80% своей авиации. В строительстве британской разведки от 16 февраля говорится, что российские Воздушно-космические силы (ПКС) сейчас имеют около 1500 боевых машин. Военный эксперт Ян Матвеев считает, что именно нехватка пилотов не позволяет российской армии использовать авиацию больше, чем сейчас.