Украинский фильм о детях из Донбасса попал в шорт-лист "Оскара" (ВИДЕО)



















Документальный фильм "Дом из заноз", где речь идет о судьбах детей из Донбасса, которые сейчас живут в приюте, есть в шорт-листе и будет одним из кандидатов на премию "Оскар". Об этом сообщил линейный продюсер Азад Сафаров на своей странице в социальных сетях.

Документальный фильм "Дом из заноз" (фото из открытых источников)

"Наш фильм "Дом из заноз" (A House Made Splinters) среди 15 кандидатов на лучший документальный фильм мира! Пять номинантов назовут в январе. Это фильм производства Дании, Украины, Швеции и Финляндии. Очень рад за маленьких героев, которые этого заслужили”, — поделился новостью режиссер.

Сафаров рассказал, что это документальная работа о маленьких жителях Донбасса с непростой судьбой. Все они из сложных семей и оказались в приюте в военное время. Там они жили 9 месяцев – и потом возвращаются к своим родным, идут в интернат или в приемную семью.

Снимали фильм два года, его премьера прошла в начале этого года.

Режиссер фильма – Simon Lereng Wilmont, продюсер – Monica Hellström, редактор фильма – Michael Aaglund, второй режиссер и линейный продюсер – Азад Сафаров.

Перечень номинантов на 95-ю церемонию вручения "Оскару" будет объявлен 24 января 2023 года.

Сама церемония награждения премией "Оскар" назначена на воскресенье, 12 марта 2023 года.

Напомним, что "комментарии" писали о том, что "Аватар: Путь воды" попал в скандал . Новый фильм Джеймса Кэмерона, являющегося продолжением первой части "Аватар: Путь воды" попал в скандал. Ленту призывают бойкотировать из-за якобы "присвоения" коренных культур. Продолжение которого ждали 13 лет, вызвал шквал критики. Фильм является продолжением самой кассовой ленты в истории кино "Аватар" 2009 года, собравшей более 2,7 млрд долларов. Теперь вторая часть фильма "Аватар: Путь воды" обвиняется в "присвоении" коренных культур. Главные герои ленты это голубоглазые гуманоидные существа На'ви, являющиеся коренным народом на планете Пандора.

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