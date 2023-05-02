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Украинский фермер придумал новый способ разминирования полей

Украинский фермер модифицировал трактор для разминирования территории

сегодня, 13:06
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Автор:

Slava Kot

После деоккупации украинских территорий значительная часть из них остаются заминированной, что влечет за собой риски для аграриев, которым необходимо сеять зерновые. Украинский фермер Александр Кривцов придумал новый способ разминирования территории своих полей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Украинский фермер придумал новый способ разминирования полей

Модифицированный трактор. Фото: REUTERS/Виталий Гнедый

Одним из освобожденных населенных пунктов Украины оказалось село Граково Херсонской области. Однако местность до сих пор остается опасной из-за российских мин на полях.


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Украинский фермер Александр Кривцов понял, что подходит посевная, а у саперов много работы и вероятно не успеют разминировать его поле. Аграрий стал думать, как самостоятельно разминировать территорию. Александр Кривцов оснастил свой трактор защитными панелями от российских танков, а также приобрел систему, позволяющую управлять трактором дистанционно.

"Мы начали это делать только потому, что пришло время посева, и мы ничего не можем сделать, потому что спасательные службы очень заняты", — говорит Кривцов.

Украинский фермер придумал новый способ разминирования полей - фото 2

Фермер рассказал, что уже случались случаи, когда его модифицированный трактор наталкивался на российскую мину.

"Мы наехали на противотанковую мину. Защита взорвалась, но трактор жив. Все живы, цел, технику восстановили и отремонтировали", — говорит украинский фермер.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмигаль сообщил в апреле, что около 30% территории Украины заминировано в результате деятельности российской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поляки жалуются на украинский продукт, который заполонил их рынок.

Также "Комментарии" писали о том, что не только зерно, а целый ряд продуктов из Украины хочет запретить Польшу.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-farmer-comes-up-with-novel-way-demine-his-fields-2023-05-02/
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