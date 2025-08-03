Украинский дипломат подверг критике санкции против России: что с ними не так

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что санкции против России не дают необходимого результата. Он призывает Запад к силовым действиям и не исключает, что президент США Дональд Трамп может изменить тактику принуждения российского диктатора Владимира Путина к миру.

Валерий Чалый. Фото из открытых источников

Валерий Чалый в интервью "Эспрессо" отметил, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление на Россию, Кремль продолжает агрессивную войну против Украины. По мнению дипломата, нынешний подход Запада, в том числе США и ЕС, предполагает постепенное повышение давления на Россию в надежде заставить ее сесть за стол переговоров. Однако вместо капитуляции или деэскалации Москва адаптируется к ограничениям, находя новые рынки, цепи поставок и союзников.

"Без силовых действий, без поднятия переговорной позиции против агрессора, здесь нет шансов. И к большому сожалению, такая предупредительная, превентивная стратегия, это повышение давления, — если вы не сядете за стол переговоров, мы вам дополнительно санкции введем или повышаем тарифы, это ошибочная стратегия", — утверждает Чалый.

Чалый отмечает, что Россия эффективно обходит нефтяное эмбарго, экспортирует энергоносители в Индию, Китай и Бразилию. Эти государства по разным причинам не присоединились к санкционной коалиции. А значит, Запад не создал достаточно сильной изоляции для РФ, а санкции вводятся постепенно.

"Если их растягивать во времени, тогда будет адаптация. Любая система, а в данном случае – Россия, адаптируется. Конечно, у них есть проблемы, которые с годами нарастают, но этот путь ведет в никуда… он ведет в одно – продолжение войны на годы. То, что мы видим, – война на истощение. Украине такая схема не подходит", — отмечает дипломат.

Валерий Чалый предлагает вернуться к базовым принципам Устава ООН, где предусмотрены три ключевых ответных шага на агрессию:

Полное эмбарго – прекращение любой торговли со страной-агрессором.

– прекращение любой торговли со страной-агрессором. Блокировка схем обхода – международный контроль за серыми маршрутами, позволяющими России продавать нефть и другие ресурсы.

– международный контроль за серыми маршрутами, позволяющими России продавать нефть и другие ресурсы. Силовое принуждение – коалиция стран должна применить силу в поддержку пострадавшей стороны.

Эти пункты, по мнению эксперта, могут остановить войну быстрее санкционного истощения.

Несмотря на неоднозначное отношение к Трампу в мировой политике, Чалый считает, что его жесткий и непрогнозируемый стиль может заставить Россию изменить поведение. Не потому, что он однозначно на стороне Украины, а потому, что может действовать более решительно и не привязан к традиционной дипломатической инерции.

"Перейдет ли к этому Дональд Трамп? Думаю, нет. Но, по крайней мере, он меняет тактику, понимает, что, несмотря на его реверансы Путину, уже столько подачек принесены агрессору, а решения никакого нет… Надо, чтобы арсенал средств, о которых мы знаем, то, что на столе у Дональда Трампа, был применен одновременно и массированно", — указывает Чалый.

Однако существует риск, что Трамп снова изберет путь уступок, пытаясь "договориться" с Путиным. По мнению Чалого, такая тактика лишь поощряет агрессора, что и было показано в предыдущие годы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль замер от страха после новых угроз от Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Путин и его окружение делают правильные вещи для интересов Украины, ведь Трамп меняет позицию по поводу войны.