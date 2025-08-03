Украинский дипломат подверг критике санкции против России: что с ними не так

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Slava Kot
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что санкции против России не дают необходимого результата. Он призывает Запад к силовым действиям и не исключает, что президент США Дональд Трамп может изменить тактику принуждения российского диктатора Владимира Путина к миру.
Валерий Чалый. Фото из открытых источников
Валерий Чалый в интервью "Эспрессо" отметил, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление на Россию, Кремль продолжает агрессивную войну против Украины. По мнению дипломата, нынешний подход Запада, в том числе США и ЕС, предполагает постепенное повышение давления на Россию в надежде заставить ее сесть за стол переговоров. Однако вместо капитуляции или деэскалации Москва адаптируется к ограничениям, находя новые рынки, цепи поставок и союзников.
Чалый отмечает, что Россия эффективно обходит нефтяное эмбарго, экспортирует энергоносители в Индию, Китай и Бразилию. Эти государства по разным причинам не присоединились к санкционной коалиции. А значит, Запад не создал достаточно сильной изоляции для РФ, а санкции вводятся постепенно.
Валерий Чалый предлагает вернуться к базовым принципам Устава ООН, где предусмотрены три ключевых ответных шага на агрессию:
Эти пункты, по мнению эксперта, могут остановить войну быстрее санкционного истощения.
Несмотря на неоднозначное отношение к Трампу в мировой политике, Чалый считает, что его жесткий и непрогнозируемый стиль может заставить Россию изменить поведение. Не потому, что он однозначно на стороне Украины, а потому, что может действовать более решительно и не привязан к традиционной дипломатической инерции.
Однако существует риск, что Трамп снова изберет путь уступок, пытаясь "договориться" с Путиным. По мнению Чалого, такая тактика лишь поощряет агрессора, что и было показано в предыдущие годы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль замер от страха после новых угроз от Трампа.
Также "Комментарии" писали, что Путин и его окружение делают правильные вещи для интересов Украины, ведь Трамп меняет позицию по поводу войны.