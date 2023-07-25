logo

BTC/USD

29212.89

ETH/USD

1858.43

LTC/USD

89.14

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинский БПЛА STING А прошел боевое крещение и будет отправлен на фронт, – Голик
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский БПЛА STING А прошел боевое крещение и будет отправлен на фронт, – Голик

Комплекс STING A из двух беспилотников недавно прошел очередные полевые испытания.

сегодня, 18:45
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Ударный БПЛА STING A украинской разработки и производства, что способный нести около 3 кг взрывчатки, вскоре отправится на южное направление для прохождения испытаний в боевых условиях. Об этом в Facebook сообщил Юрий Голик.

Украинский БПЛА STING А прошел боевое крещение и будет отправлен на фронт, – Голик

БПЛА STING А уедет на фронт (фото из открытых источников)


 Комплекс STING A из двух беспилотников недавно прошел очередные полевые испытания. Это доработанная версия, учитывающая результаты предварительных тестирований. Их разработку и производство Юрий Голик запустил совместно с бывшим теннисистом, а ныне военнослужащим Сергеем Стаховским.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"У наших прототипов уже есть боевое крещение и опыт раздачи билетов на концерт до кобзона на юге", — добавил Голик.

Особенностью этих дронов является то, что многие комплектующие в их составе разработаны и производятся в Украине. В частности система управления разработана в Запорожье.

Это позволяет в несколько раз удешевить стоимость их производства по сравнению с зарубежными аналогами.

Украинский БПЛА STING А прошел боевое крещение и будет отправлен на фронт, – Голик - фото 2

"Продолжаем. Перешли "от ненависти к насилию", - пишет Голик о боевом этапе испытаний.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100004286678966/posts/2593463697473161/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!