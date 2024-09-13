Украинский бизнесмен финансирует войну России против Украины: что известно

Предприятия украинского бизнесмена строят метро в Москве и судоремонтный завод для страны-агрессора. Бизнесмену сообщили о подозрении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.



В ходе досудебного расследования было установлено, что украинский бизнесмен через подконтрольные зарубежные офшоры является конечным владельцем ряда российских компаний, являющихся аналогами его украинских предприятий.

В 2022-2023 годах, в период действия военного положения, российские предприятия бизнесмена уплатили стране-агрессору налогов на общую сумму более 2 млрд руб. "Таким образом, уплачивая налоги россиянам, бизнесмен способствует развитию оборонного комплекса РФ и ведению войны против нашего государства", — подчеркнули в прокуратуре.

Бизнесмен уехал из Украины еще до начала полномасштабного вторжения, однако продолжает вести бизнес и в Украине.

“В целом стоимость контрактов, заключенных подконтрольными подозреваемым предприятиями с врагом, составляет около 100 млрд рублей. Они привлечены сразу в ряде российских правительственных программ. В частности, строят 4 линии московского метрополитена и реконструируют "Центр судоремонта "Звездочка", где будут ремонтировать российские военные корабли", — сообщили в прокуратуре.

Бизнесмену и двум его сообщницам сообщили о подозрениях в организации осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, совершенном организованной группой (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины) и в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

В офисах и квартирах фигурантов в Украине провели обыски и изъяли документы, компьютерную технику и носители с доказательствами противоправной деятельности в пользу государства-агрессора. Также нашли драгоценные металлы и почти 700 тыс. долларов наличными, происхождение которой будет установлено.

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