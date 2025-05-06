Российская пропаганда распространяет фейк, будто украинским военным массово вводят психостимуляторы и стероиды для подавления страха и повышения выносливости. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

«Украинским военным массово вводят психостимуляторы»: что известно

В своих сообщениях ru -пропагандисты заявляют, что такую информацию обнародовала международная правозащитная организация Human Rights Watch .

"На самом деле на официальных ресурсах Human Rights Watch нет отчета, который бы содержал подобную информацию. Это типичный прием российской дезинформации — подделка источников. Ссылкой на авторитетную организацию российские фейкеры пытаются придать правдоподобия своей лжи и создать впечатление, будто западные организации признают вымышленные "преступления украинской стороны". Цель подобных фейков – дискредитировать украинских военных и взорвать их репутацию в глазах мирового сообщества ", – отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ru-пропаганда распространяет фейковые листовки от имени Украинского института национальной памяти с якобы просьбой к ветеранам прятать свои советские награды под одеждой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации, где подчеркивают, что это фейк.

"Такой открытки не существует. Цель этой лжи — сформировать образ Украины как государства, которое "презирает ветеранов" накануне 9 мая, сакрализованной для России даты, которую она использует для мобилизации населения и оправдания войн. Ранее ru-пропаганда распространяла фейковые фото листовок с пропагандистскими лозунгами до 9 мая и символикой якобы расклеившихся в Киеве оккупантов", – отмечают в ЦПД.