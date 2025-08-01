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"Украинских военных будут кормить консервами из мяса больных животных": что известно

Какую консерву Эстония планирует передать Украине

1 августа 2025, 16:43
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Кречмаровская Наталия

Вопрос питания украинских военных некоторое время был острым. Бойцы жаловались на некачественные консервы, однако проблему решили. Помогают с продовольствием для украинской армии и на Западе. И, пожалуй, именно это не дает покоя российским пропагандистам — распространяют новый фейк, якобы Эстония передает Украине "мясо диких кабанов, болеющих чумой".

"Украинских военных будут кормить консервами из мяса больных животных": что известно

Тушенка. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российские TG-каналы распространяют сообщения, что Эстония "утилизирует остатки" туш диких животных, превращая их в консервы для украинских военных.

По данным аналитиков Центра, по словам Министра сельского хозяйства Эстонии Гендрика Терраса, государство планирует выкупить мясо только здоровых животных, которые были отстреляны в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС).

Отмечается, что из сырья планируется изготовить полмиллиона банок тушенки для нужд Сил обороны Эстонии и как продовольственную помощь Украине. Инфицированные туши не подлежат переработке – их утилизируют.

"Цель манипуляции — унизить Украину, выставив союзническую помощь как пренебрежительную и второсортную. Так российская пропаганда пытается посеять недоверие к партнерам и деморализовать украинское общество", — подчеркнули в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне распространяли фейк якобы военный продавал гуманитарную помощь. Аналитики Центра противодействия дезинформации подчеркнули, что на самом деле в 2023 году житель Харьковской области под видом помощи для украинских защитников организовал доставку в Полтаву пяти внедорожников и продал их более чем за 700 тыс. грн. Однако он не был военным.




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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0gAXDT2b7id2sCBYoSD9mUNnpeNyypVSSE7N7xoynynKCSZmWtyrqvqu6XETSPnXdl
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