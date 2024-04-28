Украинских мужчин призывного возраста могут вернуть из-за границы: новое заявление Польши

Украинских мужчин призывного возраста, если будет такая инициатива со стороны Украины, может вернуть Польшу. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью TVN24 .

Радослав Сикорский (фото из открытых источников)

Польский дипломат считает, что в этом вопросе Украина должна проявить инициативу, потому что для властей Польши "это этически неоднозначный вопрос".

"Хотя, конечно, мы понимаем, что Украина нуждается в своих защитниках, чтобы защитить свою Родину", — сказал он.

Так будет ли Украина возвращать украинцев из-за границы и как — ему неизвестно.

Но он считает идею "интересной" инициативу по ограничению консульских услуг для военнообязанных мужчин.

"Раньше, в декабре, когда я был в Киеве сразу после назначения на должность, украинская сторона говорила немного другое, но в том же направлении. А именно, что они будут иметь справку для своих граждан о том, что у него урегулированы отношения с военной службой, и они просили на уровне Евросоюза не предоставлять социальные льготы людям, у которых нет такой справки", – поделился польский министр.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что будет с помощью Украины, если Трамп победит на выборах . Если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп, он не оставит Украину без военной поддержки. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью партнерскому издательству Politico Axel Springer.

По словам польского дипломата, Трамп не протестовал против предоставления военного пакета для Украины в 60 миллиардов. Поэтому, по его мнению, это говорит о том, что отношение бывшего президента США к Украине может измениться.

