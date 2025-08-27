Украинские зрители дали заработать 2,4 млн долларов российскому мультфильму

В рейтинге детских YouTube-каналов в Украине первое место занимает российский канал "Маша и Медведь", переведенный и адаптированный под украинскую аудиторию. Все серии озвучены на украинском, также в них содержатся соответствующие сообщения с кратким содержанием. Об этом сообщает "Детектор медиа".

Кадр из мультфильма, где Маша – в фуражке НКВД

Всего в двадцатке самых популярных детских каналов на ютубе, позиционируемых со страной регистрации Украины, половина — украиноязычные. Но уже в десятке подавляющее большинство русскоязычные.

"Маша и медведь"

Этот канал имеет более 800 млн. просмотров только за 2025 год. В описании канала указана Украина, а также ссылка на фейсбук-страницу, которая имеет 8,5 млн пользователей и содержит описание: "Всем-всем, кто обожает украинский язык, добро пожаловать в официальное сообщество Маши и Медведя!". Страница не обновляется с 22 февраля 2022 года.

Украинскоязычные серии детского мультика смотрит именно украинская аудитория, которая при этом, возможно, и не идентифицирует этот ютуб-канал как русский, хотя ссылки в описании ютуб-страницы ведут на сайт с доменом .ru и на страницу в запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте".

"Маша и Медведь" – мультсериал, созданный российской студией "Анимаккорд". Он раньше выходил и по украинским каналам. Сначала его показывал в Украине канал "Интер", затем мультфильм стал транслировать канал "1 1". Там он выходил даже после 2014 года. Комиссия Госкино в 2017 году рассматривала правомерность его показа в эфире. Потому что эта анимация содержит нарративы пропаганды России.

Через такие каналы, как "Маша и медведь", российская компания зарабатывает на украинцах. С началом полномасштабной войны в 2022 году Ютуб приостановил доступ ко всем функциям монетизации для пользователей из России. Поэтому компания создала ряд языковых версий, в том числе и украинскую (есть разные: английская, французская, испанская и т.д.). Таким образом, украиноязычный ютуб-канал "Маша и медведь" тоже стал одним из источников монетизации для российских владельцев мультфильма. А если его смотрят еще и украинцы из-за границы, это дает еще более высокую монетизацию.

Напомним, цена, за которую ютуб готов продавать рекламу в контенте, разная для каждой страны. К примеру, цена за 1000 просмотров сериалов на ютубе для Украины может колебаться от 2 до 5—7 долларов. В некоторых странах Европы или США цена за тысячу коммерческих просмотров (RPN) может достигать 10—15, а иногда и 25 долларов.

"Если очень грубо посчитать и учитывать то, что мультфильмы смотрят долго, что дает глубину просмотра, то средний RPM “Маши и медведя” может быть 3 доллара. Таким образом, только за 2025 год россияне вероятно заработали на украинских зрителях 2,4 миллиона долларов. Вот и донаты на русскую армию. А этот канал существует более 11 лет", — говорит Ольга Тищук-Вольская, руководитель Tyshchuk Digital HUB, занимающаяся развитием брендов в ютубе.

