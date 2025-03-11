Украинские защитники записали мощное видеообращение к американцам

Бойцы Сухопутных войск записали видеообращение с благодарностью американскому народу за военную помощь, которая позволяет Украине противостоять российскому агрессору и защищать жизни мирных граждан. Как передает портал "Комментарии", соответствующее видео распространила пресс-служба КСВ в соцсетях.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Воины Сухопутных войск благодарят народ США за помощь, которая позволяет защищать нашу землю и нашу свободу", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп в своих речах довольно часто подчеркивает, что ему удается добиваться значительного прогресса в завершении войны в Украине. Также он оправдывает свое более мягкое отношение к России по сравнению со своим предшественником – Джо Байденом, тем, что так он хочет добиться мира. Тем не менее, далеко не все американцы поддерживают политику Трампа по отношению к Украине, о чем говорят результаты нового опроса Economist-YouGov, который проанализировало издание The Washington Post.

Отмечается, что 45% респондентов заявили, что они не одобряют подход президента США к вопросу завершения войны. Еще 40% американцев ответили, что поддерживают методы Трампа. Кроме того, только 21% опрошенных полностью одобряют его действия в отношении войны. Согласно опросу, 36% американцев категорически не одобряют методы президента США.

Также издание "Комментарии" сообщало – социологи выяснили, что 70% граждан Соединенных Штатов не верят, что Украина виновата в войне, которую против нее ведет Россия. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/IPSOS.

Отмечается, что 70% опрошенных ответили, что не считают Украину больше виноватой в войне, только 7% респондентов имеют такое мнение. 23% не знают или не ответили на вопрос, Украина больше виновата в том, что началась война с Россией.



