«Украинские защитники сбежали из Селидового»: что известно

Кремлевские пропагандисты используют видеоматериалы из украинских Telegram-каналов, где военнослужащие 15-й БрОП "Кара-Даг" НГУ проводят "эвакуацию украинских бойцов из окружения", а один из военнослужащих ведет огонь из автомата. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Вражеские псевдомедиа манипулируют этим видеоматериалом и описывают его так, будто Нацгвардейцы бегут из Селидово, передавая город под полный контроль россиян.

"Сейчас речь идет о попытках противника закрепляться и продвигаться по северным и восточным окрестностям. Наши бойцы не дают противнику большими группами продвигаться в городские застройки. Также наши операторы FPV-дронов и штурмовые группы зачищают окрестности города... Это о том, что россияне пишут, что контролируют 85% города", – рассказал в комментарии Суспильному представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук.

"Цель распространенной врагом дезинформации – деморализация военнослужащих Сил обороны Украины.

Не подвергайтесь вражеской дезинформации и доверяйте только источникам верифицированной информации!" – отмечают в Центре стратегических коммуникаций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Ждуны" из Донбасса жалуются на "хохляцкие власти" оккупантам

Оккупанты уже публикуют видео с новых захваченных территорий, где все еще остается местное население, не пожелавшее эвакуироваться на территорию, подконтрольную украинским властям.

Во время разговора с захватчиком местный "ждун", дождавшийся "освобождения" рассказывает, что его не мобилизовали, потому что он работает на шахте, но "натравили" полицейских и "зажимали в подъезде", чтобы повестку дать. Тем не менее, как видно на видео, мужчина стоит у своего дома и не мобилизовался.

"Вот такое у нас правительство хохляцкое. Украина. Я не хочу воевать. Смысл? А за кого воевать?", — говорит местный оккупанту. Потом все втроем начали рассказывать, что на их улице погорели дома, потому что почти во всех жили украинские военные. Видео – по ссылке.