Украинские защитники попали в мешок: есть погибшие и пленные

На фронте идут ожесточенные бои – украинские защитники дают достойный отпор оккупантам, однако не всегда все зависит только от бойцов. Несвоевременные приказы командования могут быть не менее угрожающими действиям врага.

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Военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что из Улаклов вышли не все – есть погибшие и пленные.

“Этого можно было бы предотвратить, если бы вовремя был отдан приказ на выход из мешка. Но это не было сделано. Потому что генералу Тарнавскому, как командующему ОТУ "Донецк", нужны хорошие доклады наверх, что "мы там все держим". А по факту – контроль над ситуацией был потерян еще недели 2 назад. И чем дальше – тем это все больше обострялось”, — написал обозреватель.

Мирошников задает логические вопросы – если оперативная ситуация после потери части Андреевки указывала на возможность окружения, почему ОТУ так упорно не хотело эвакуировать гарнизон? Почему ситуация была доведена до беды?

Напомним, что 1 февраля в Украине, как писал портал "Комментарии", действуют новые ограничения на перевод средств, установленные Национальным банком Украины. Военные уже "оценили" перемены.

Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" в своем личном блоге в Telegram рассказал, о возникших проблемах.

"По лимитам полный пздц, с 1 февраля заработали ограничения даже на переводы через IBAN в 150 000 грн в месяц, что уже создало просто невероятные проблемы", — отметил военный.

"Алекс" рассказал, что ситуация следующая — сбор на миллион закрыли, а потратить бойцы его смогли "с горем пополам". По его словам, помощь идет напрямую бойцам и через штаб запросами или обращениями это никто не оформляет, из-за отношений командиров и бюрократии.