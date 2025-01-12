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Украинские войска восстанавливают позиции в Курской области: почему россияне ждут морозов

Оккупанты пытались пересечь украинскую границу, однако Силы обороны отразили эти позиции

сегодня, 07:01
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Недилько Ксения

Украинские силы недавно продвинулись к главному выступлению в Курской области на фоне продолжающихся боев в этом районе 11 января. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

Украинские войска восстанавливают позиции в Курской области: почему россияне ждут морозов

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Геолокационные кадры, опубликованные 10 января, показывают, что украинские силы недавно продвинулись в северных Погребках (к северо-западу от Суджи). Российский военкор утверждал, что русские войска продвинулись на 3,25 километра вглубь в Русское Поречье (к северу от Суджи), но ISW не нашло подтверждения этому заявлению.

Другой военкор утверждал, что еще слишком рано оценивать, что российские войска захватили Махновку (юго-восточнее Суджи), поскольку украинские войска частично восстановили позиции в северной части населенного пункта. Российские источники утверждали, что бои продолжались севернее Суджи возле Черкасского Поречья и Русского Поречья; северо-восточнее Суджи у Погребков; и юго-восточнее Суджи у Махновки.

Российские военкоры утверждали, что украинские войска контратаковали в Махновке и близ Погребков. Пропагандисты отметили, что погодные условия в Курской области улучшаются для операций беспилотников, но земля все еще грязная, поэтому новая фаза российских наступательных сделок может начаться вскоре, когда земля снова замерзнет.

Washington Post 11 января сообщила, что действующий в Курской области украинский военный заявил, что российские войска атаковали по разным направлениям одновременно и продвинулись в некоторых районах после того, как украинские войска недавно активизировали свои наступательные операции на выступлении Курской области. Солдат заявил, что российские войска также пересекли международную границу с Украиной в "нескольких" неопределенных районах, но украинские войска отразили эти позиции.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ВСУ взяли в плен военных КНДР в Курской области.



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