Украинские войска пошли в контрнаступление: на каком направлении выбивают врага

Пропагандистские ресурсы пишут о наступательных действиях украинских войск возле Двуречной, о чем до этого говорили западные аналитики. Но при этом ситуация легче не становится, ведь россияне пытаются создать новые и новые плацдармы в других местах.

Военные ВСУ выбивают оккупантов

По данным Института изучения войны (ISW), 9 декабря российские войска продолжили наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Российские военкоры утверждали, что украинские войска контратакуют вблизи Двухлетней (к северу от Купянска) и что российские войска пытаются удержать плацдарм на западном (правом) берегу реки Оскол вблизи населенного пункта.

По данным пропагандистов, российские войска продвинулись из Зеленого Гая в направлении Боровой и пытаются перекрыть украинские наземные линии связи (GLOCs) в этом районе, чтобы создать плацдарм для дальнейшего нападения на Боровую. Также по данным оккупантов, они якобы продвинулись на 500 метров в сторону Новоегоровки и на 600 метров к северу от населенного пункта. Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

"Командир украинского батальона, действующий на купянском направлении, сообщил, что российские войска пытаются воспользоваться плохими погодными условиями для проведения штурма, но украинское дистанционное минирование и операции беспилотников препятствуют успешным российским штурмам на этом направлении. Командир украинского батальона, действующего в Харьковской области, сообщил, что российские войска пытаются создать плацдарм после захвата Первомайского и Вишневого и планируют провести механизированный штурм в этом районе после промерзания земли", – отмечают аналитики ISW.

Командир батальона также отметил, что российские войска пытаются отбросить украинские войска за реку Оскол и ведут штурм на стыке между зонами ответственности украинских бригад на севере. Военный добавил, что российские войска также ведут штурм украинского тыла под прикрытием утреннего тумана, а соотношение украинских и российских потерь составляет один к семи.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинские силы контратаковали вблизи Кучеровки (восточнее Купянска) и в неопределенных районах у реки Оскол. Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, заявил, что российские войска используют бронетехнику меньше, чем неделю назад (примерно 1 декабря), и что российская пехота с разным уровнем подготовки ведет штурм в этом районе.



