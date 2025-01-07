7 января украинские военные нанесли высокоточный удар по командному пункту российских сил в Курской области, в частности, по позициям 810-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в Telegram.

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"Вооруженные силы Украины нанесли точный удар по командному пункту 810-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Белая, Курская область, 7 января 2025 года", – говорится в заявлении Генштаба.

Этот удар является частью широкомасштабной военной кампании, которую ведут украинские защитники на территории России с целью уничтожения ключевых военных структур врага. В Генштабе отмечают, что тактика атак по командным пунктам и военным объектам на территории противника является важнейшим элементом стратегии для ослабления боевого потенциала российских войск.

Украинские военные не ограничиваются только обороной, но активно наносят удары по важным целям на территории России, обеспечивая эффективную борьбу с агрессором. Военные эксперты подчеркивают, что подобные удары существенно уменьшают возможность врага координировать свои действия и развивать наступательные операции.

Это уже не первый подобный случай. Накануне, 2 января 2025 года, ВСУ нанесли точный удар по командному пункту россиян в населенном пункте Марьино, в Курской области. В результате этой атаки, 810-я бригада понесла значительные потери. За несколько часов до этого Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации, сообщил о серьезных потерях в составе этой бригады. Кроме того, 25 декабря 2024 г. украинские военные атаковали пункт управления 810-й бригады морской пехоты, который находился в Льгове Курской области. В этом случае также были зафиксированы потери среди российских офицеров.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Влияние военной операции ВСУ на Курщине, состоявшейся на территории России, не осталось незамеченным . Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что эта операция стала ключевым фактором для того, чтобы Россия наконец-то проявила инициативу в переговорах по обмену пленными. Он также отметил, что операция помогла вернуть домой украинских защитников, которых враг отказывался обменивать.