Украинские военные «выглядят извергами» в глазах солдат КНДР: почему те не спешат в плен

Северокорейские военные, воюющие на стороне россиян в Курской области, боятся сдаваться в плен украинцам из-за того, что им рассказывают кровавые истории об издевательствах в украинском плену. Об этом сообщил командир взвода 24ОШБ "Айдар" с позывным "Осман" Станислав Бунятов.

Военные КНДР. Фото из открытых источников

"Корейцы прозомбированы гораздо лучше россиян, в их глазах мы прямо изверги, которые расчленяют пленных по мелким запчастям. В плену их будет мало, только взяты силой. Сами скорее всего руки не поднимут, но мне нравится, меньше дебилов под обстрелами нужно будет вывозить", – пишет военный.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что операторы 8-го полка Сил специальных операций ВС Украины уничтожили 13 военнослужащих Северной Кореи. Об этом ССО сообщили в своем телеграмм-канале и опубликовали фото погибших вражеских воинов.

Во время выполнения специальных действий воины ССО "задвухсотили" пять бойцов КНДР в стрелковом бою и еще восьмерых с помощью дронов, отмечают украинские военные. На фото четко видно, что это именно корейские военные, также это подтверждают и обнаруженные при них документы.

После боя операторы ССО провели осмотр тел военных КНДР и их личных документов. У одного из них был автомат с калиматорным прицелом, китайско-российская радиостанция "Азарт" и детектор дронов, а также удостоверение, отличающееся от обычного военного билета. Обнаруженные вещи могут свидетельствовать о его принадлежности к офицерскому составу. Среди прочего северокорейский военный имел при себе письмо обращения в партию.