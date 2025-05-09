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Украинские военные удивляются, почему на параде нет техники, на которой россияне ходят в штурмы

На параде россияне показали не ту технику, на которой воюют в Украине

сегодня, 12:35
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Недилько Ксения

На праздничном параде в Москве россияне показали образцовую бронетехнику, однако не ту, на которой оккупанты действительно идут в штурмы в Украине. Об этом сообщил военный сил обороны Украины Станислав Бунятов.

Украинские военные удивляются, почему на параде нет техники, на которой россияне ходят в штурмы

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"На параде были буханки без крыши, жигули в сетках, мотоциклы, самокаты, велосипеды, черепахи?" – саркастически задается вопросом военный, намекая, на чем действительно воюют оккупанты на нашей территории.

Отметим, что военные неоднократно сообщали, что оккупанты идут в штурмы на баги, жигулях, электросамокатах и другой технике, чтобы сохранить бронетехнику, которой у оккупантов осталось не так много.

"За последние несколько месяцев во время массированных штурмов противник потерял значительное количество бронетехники. Поэтому сегодня россияне прибегают к массовому использованию легковых автомобилей, багги и даже электросамокатов. Все виды российского транспорта, а также их уничтожение зафиксированы на видео. Как и на всей линии фронта, количество пехоты врага на Торец". на подходе россиян к позициям пехоты Сил обороны", – отмечают в 12-й бригаде специального назначения "Азов".

Украинские военные удивляются, почему на параде нет техники, на которой россияне ходят в штурмы - фото 2
Украинские военные удивляются, почему на параде нет техники, на которой россияне ходят в штурмы - фото 3
Украинские военные удивляются, почему на параде нет техники, на которой россияне ходят в штурмы - фото 4
Украинские военные удивляются, почему на параде нет техники, на которой россияне ходят в штурмы - фото 5
Украинские военные удивляются, почему на параде нет техники, на которой россияне ходят в штурмы - фото 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



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