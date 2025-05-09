На праздничном параде в Москве россияне показали образцовую бронетехнику, однако не ту, на которой оккупанты действительно идут в штурмы в Украине. Об этом сообщил военный сил обороны Украины Станислав Бунятов.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"На параде были буханки без крыши, жигули в сетках, мотоциклы, самокаты, велосипеды, черепахи?" – саркастически задается вопросом военный, намекая, на чем действительно воюют оккупанты на нашей территории.

Отметим, что военные неоднократно сообщали, что оккупанты идут в штурмы на баги, жигулях, электросамокатах и другой технике, чтобы сохранить бронетехнику, которой у оккупантов осталось не так много.

"За последние несколько месяцев во время массированных штурмов противник потерял значительное количество бронетехники. Поэтому сегодня россияне прибегают к массовому использованию легковых автомобилей, багги и даже электросамокатов. Все виды российского транспорта, а также их уничтожение зафиксированы на видео. Как и на всей линии фронта, количество пехоты врага на Торец". на подходе россиян к позициям пехоты Сил обороны", – отмечают в 12-й бригаде специального назначения "Азов".