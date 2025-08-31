Украинские военные совершили удачную атаку по Симферополю: какие объекты были уничтожены

30 августа украинские военные совершили удачную атаку на аэропорт Симферополя, в результате которой уничтожены два российских вертолета. Об этом сообщили аналитики проекта AviVector, занимающиеся спутниковой разведкой авиабаз.

В Симферополе уничтожены российские вертолеты. Фото: AviVector

Что известно об атаке на аэропорт Симферополя

По данным AviVector, 30 августа около 06:30 по UTC российские мониторинговые ресурсы зафиксировали движение украинских беспилотников в направлении Симферополя. Позже в соцсетях появились кадры пожара вблизи аэропорта.

Аналитики сравнили спутниковые снимки до и после атаки и пришли к выводу, что удар был результативным. Уничтожены два вертолета Ми-8 и Ми-24, которые находились на открытых стоянках.

"По предварительным данным, на основе сравнения снимков со вчерашнего дня, 30 августа в 09:02 UTC, и 22 августа в 09:07 UTC, в районе расположения вертолетов Ми-8 и Ми-24 виден пожар", — говорится в сообщении AviVector.

Ми-8 и Ми-24 активно использовались для транспортировки и боевых операций против украинских сил на южном направлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о взрывах в Крыму 26 августа. Состоялись удары по железнодорожной инфраструктуре в Джанкое и станции Урожайна, в поселке Красногвардейское. Кроме того, возможно попадание по нефтебазе. Ранее попадание по объектам в Крыму также фиксировали 21 августа во время атаки на Джанкой.

