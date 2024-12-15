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Украинские военные пошли в контрнаступление на неожиданном для врага направлении: подробности

Силы обороны дали большой бой и заставили врага отступить

сегодня, 07:17
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Ткачик Олеся

По информации мониторингового ресурса DeepState между Силами обороны и российскими оккупантами, состоялся большой встречый бой на Покровском направлении. Для украинских военных он был успешеным. При этом мониторинговый проект подчеркивает, что бой состоялся у села Песчаное.

Украинские военные пошли в контрнаступление на неожиданном для врага направлении: подробности

Бои в Донецкой области

"По постоянным продвижениям врага, к сожалению, может показаться, что не видно усилий, которые делает пехота Сил Обороны каждый день. Возле Песчаного кацапы начал выдвижение штурмовых групп для захвата села. Так совпало, что в это же время были запланированы стабилизационные действия наших войск в направлении села Шевченко", — отметили в DeepState .

Эксперты мониторингового проекта подчеркивают, что силы обеих сторон во время боя были равными.

"Произошло встречное сражение с применением гранат, ручных гранатометов и стрелкового оружия. Силы Обороны дали бой, враг откатился к посадкам возле Шевченко", — говорится в сообщении аналитиков в DeepState .

Они призвали помнить, что маленькая посадка на карте это не только квадратные километры.

При этом известно, что российские захватчики ожидали, что Силы обороны пойдут в контрнаступление на Запорожском направлении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские оккупационные войска быстрыми темпами приближаются к стратегически важному городу Покровск в Донецкой области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Силы обороны ведут там жесткие бои и что для укрепления украинской обороны придется принимать "нестандартные решения". Впрочем, Сырский не уточнил, какие именно меры могут быть приняты, его тревожное заявление указывает на то, что ситуация вокруг Покровска, который является ключевым логистическим вузом для ВСУ, ухудшается.





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Источник: https://t.me/DeepStateUA/20904
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