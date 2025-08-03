Украинские военные пошли в контратаку в Сумской области: что известно

По данным американского Института изучения войны (ISW), украинские силы совершили контратаку на севере Сумской области. В своем отчете за 2 августа аналитики сообщают, что российские войска, хоть и пытались продвинуться в регионе, потерпели неудачу. В то же время, ряд российских источников признает успешные действия украинцев, которые смогли проникнуть в тыловые районы противника.

Украина пошла в контратаку в Сумской области. Фото из открытых источников

Российские войска 1 и 2 августа пытались расширить зону контроля севернее города Сумы, в частности вблизи Кондратовки и Юнаковки. Однако, по данным ISW, эти наступательные действия не принесли результатов. Украинские подразделения осуществили серию контратак в районе Андреевки, Кондратовки и Яблоновки.

Отдельно российский милблогер, который, по информации ISW, связан с Северной группировкой войск РФ, заявил, что украинские силы прорвались в тыл вблизи села Безсалевка Сумской области. По его словам, из-за хаотичной координации российские войска открыли огонь по собственным подразделениям, ошибочно восприняв их за украинцев.

По словам того же источника, бойцы 1434-го Ахмат-Чеченского полка удерживают позиции недалеко от села Варачино, но избегают активных действий из-за постоянной угрозы со стороны украинских дронов. В ситуацию вмешивается и внутренняя конкуренция, ведь бойцам 1443 мотострелкового полка приходится проходить через позиции "Ахмата", что создает конфликт между российскими подразделениями.

ISW отмечает, что эти сообщения хотя и не подтверждены независимыми источниками, однако свидетельствуют о росте эффективности украинских защитников и одновременно проблемах с логистикой и командованием в российской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ выдавливают врага из Сумщины.

Также "Комментарии" писали, что Украина стоит перед большой угрозой на фронте.