Украинские военные попали в мешок: отступать надо было 2-3 дня назад

Силы обороны Украины должны были оставить позиции у Успеновки еще несколько дней назад. Теперь им приходится отступать через серую зону, заявил в эфире "Эспрессо" руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" и капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук.

Бои в Донецкой области

В частности, эксперт отметил, что ситуация на Кураховском направлении остается очень сложной. Бои продолжаются на всех участках – к северу от Курахово, непосредственно в городе, а также к югу от него. Он добавил, что севернее Курахового враг сумел продвинуться за дамбу водохранилища, что перекрыло уход украинских военных из города. Остался только маршрут на мероприятие. В самом Курахово продолжаются уличные бои, а противник постепенно продвигается вперед, подчеркнул Лакийчук.

К югу от Курахово, в районе Успеновки, сложилась критическая ситуация. Лакийчук сообщил, что враг создал так называемый "мешок", в который попали украинские подразделения.

"Сейчас есть информация, что часть наших сил удалось объединиться с основными. Однако ситуация остается сложной. Теперь нашим подразделениям нужно прорываться через серую зону. Если бы среагировали на эту ситуацию раньше, то думаю, что наши подразделения не оказались бы в таком положении. Еще 2-3 дня назад это было бы проще. Почему военное руководство затягивало с этим решением мне сказать сложно. Это может быть неправильное решение командования, или были задачи, без которых там нельзя было справиться", — подчеркнул Лакийчук.

Однако, добавил эксперт, если сопоставлять количество боевых столкновений на Кураховском и Покровском направлении, то ясно видно, что российские захватчики решили, что в Курахово и населенных пунктах вокруг города они уже свои задачи выполнили. Поэтому оккупанты опрокидывают свои силы к югу от Покровска, подытожил Лакийчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Курахово украинские военные попали в котел.



