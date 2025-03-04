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Украинские военные получат новые дроны-камикадзе

В Минобороны отмечают, что новые дроны быстрые, маневровые и неуловимые.

4 марта 2025, 15:45
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Амбарцумян Анна

Вооруженные силы Украины пополнятся уже прошедшими кодификацию и допущенными к использованию современными беспилотниками NORD. Эти дроны-камикадзе украинского производства обладают высокой маневровостью, мощной боевой нагрузкой и способностью преодолевать системы радиоэлектронной борьбы врага. Главным преимуществом является их скорость до 150 км/ч, что позволяет эффективно поражать цели на поле боя.

Украинские военные получат новые дроны-камикадзе

Фото: mod.gov.ua

Беспилотники оснащены карбоновыми рамами разных типоразмеров и усовершенствованной системой управления, обеспечивающей стабильную связь даже в условиях активного глушения сигнала. Министерство обороны призывает украинских производителей вооружения приобщаться к разработке новых военных технологий и напоминает о процедуре кодификации новых образцов техники.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина запускает масштабную инициативу, которая превратит беспилотники в ключевую силу на поле боя. Проект "Линия дронов", инициированный Президентом, создает сеть передовых подразделений, которые получат современную оснастку для уничтожения врага. Главная цель — построить "зону смерти" на расстоянии 10-15 км, исключив возможность продвижения оккупантов.

Кроме того, украинские FPV-дроны "Ведьмак" официально стали частью арсенала Вооруженных сил Украины. Министерство обороны кодифицировало и допустило их к эксплуатации в военных подразделениях. Эти беспилотники способны уничтожать даже скоростную колесную технику окупантов, а их маневренность и боевая эффективность делают их настоящим ночным ужасом для врага.




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Источник: https://mod.gov.ua/news/shvidki-ta-manevrovi-sili-oboroni-otrimayut-novi-droni-kamikadze
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