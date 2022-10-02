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Украинские военные показали, как падают и горят два российских вертолета Ка-52 на востоке (ВИДЕО)

Украинские военные показали "приземление" двух вражеских вертолетов на востоке

сегодня, 19:49
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинские военные снова "приземлили" российскую боевую технику. Так, на этот раз ВСУ сбили два вражеских вертолета на востоке страны 1 октября. Соответствующее видео появилось на странице группировки Объединенных сил в Facebook .

Украинские военные показали, как падают и горят два российских вертолета Ка-52 на востоке (ВИДЕО)

ВСУ сбили российские Ка-52 (фото из открытых источников)

"Подразделениями противовоздушной обороны на востоке Украины за минувшие сутки уничтожены 2 вертолета Ка-52, 3 БПЛА типа Орлан-10 и 1 БПЛА-камикадзе типа Shaheed-136", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в США рассказали , ради чего Путин готов потерять Луганщину в Украине. Несмотря на то, что вся российская военная кампания в Украине якобы сводится к тому, чтобы защитить некий эфемерный "народ Донбасса" и "освободить" территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", для Путина ключевым в этой войне является удержание контроля над югом Украины. Ради этого он даже готов пожертвовать потерей Луганской области. Кремль делает ставку на то, чтобы любым способом удержать оккупационный режим на территории Запорожской и Херсонской областей, а не укрепить позиции захватчиков в Луганской области.
Также "Комментарии" писали о том, что ВСУ вернули Лиман под контроль Украины. Украинские вооруженные силы продолжают удачное контрнаступление на востоке страны. 1 октября ВСУ уволили Лиман, об этом сообщает в видеообращении 81 отдельная аэромобильная бригада совместно с подразделением Национальной Гвардии Украины имени Кульчицкого. Уже несколько дней шли бои вокруг населенного пункта Лиман. Украинские военные в течение недели освободили несколько городов и поселков Ямполь, Дробышево, Ставки, но сам Лиман оставался под властью российских оккупантов. ВСУ, освободив населенные пункты, почти смогло окружить российских военных в кольцо и отрезать пути отступления.

 



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=5426062647508649
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