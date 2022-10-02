Украинские военные показали, как падают и горят два российских вертолета Ка-52 на востоке (ВИДЕО)

"Подразделениями противовоздушной обороны на востоке Украины за минувшие сутки уничтожены 2 вертолета Ка-52, 3 БПЛА типа Орлан-10 и 1 БПЛА-камикадзе типа Shaheed-136", — говорится в сообщении.

США рассказали , ради чего Путин готов потерять Луганщину в Украине.

Несмотря на то, что вся российская военная кампания в Украине якобы сводится к тому, чтобы защитить некий эфемерный "народ Донбасса" и "освободить" территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", для Путина ключевым в этой войне является удержание контроля над югом Украины. Ради этого он даже готов пожертвовать потерей Луганской области. Кремль делает ставку на то, чтобы любым способом удержать оккупационный режим на территории Запорожской и Херсонской областей, а не укрепить позиции захватчиков в Луганской области.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в