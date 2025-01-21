Украинские военные отреагировали на заявления Трампа после инаугурации: будет ли окончание войны

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Slava Kot
20 января прошла инаугурация президента США Дональда Трампа. На самой инаугурационной речи Трамп не упомянул прямо войну в Украине, Владимира Зеленского и Владимира Путина. Однако впоследствии в интервью журналистам президент США выразил желание встретиться с Путиным для окончания войны. На эти заявления отреагировали украинские военные.
Дональд Трамп. Фото: Comments.ua
Военный из 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов считает, что, несмотря на приход к власти в США Дональда Трампа, российский диктатор Владимир Путин не планирует заканчивать войну в Украине.
Подобное мнение высказывает заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. По его словам, заявления Трампа закончить войну в Украине могут больше навредить.
По его словам, на процесс окончания войны влияют многие факторы, и один из них нежелание России заканчивать войну.
Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко считает, что Путин действует на грани идиотизма, который может привести к распаду России. По его словам, Трамп хочет заключить соглашение, однако Путин не меняет позиции для окончания войны.
По его словам, такое поведение Путина лишь усугубит кризисы в РФ на десятилетие, что сможет в конце концов привести к разделу страны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин изменил свое мнение по поводу Трампа.
Также "Комментарии" писали о том, что переговоры Трампа и Путина могут состояться до 1 февраля.
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