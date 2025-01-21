Украинские военные отреагировали на заявления Трампа после инаугурации: будет ли окончание войны

20 января прошла инаугурация президента США Дональда Трампа. На самой инаугурационной речи Трамп не упомянул прямо войну в Украине, Владимира Зеленского и Владимира Путина. Однако впоследствии в интервью журналистам президент США выразил желание встретиться с Путиным для окончания войны. На эти заявления отреагировали украинские военные.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Военный из 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов считает, что, несмотря на приход к власти в США Дональда Трампа, российский диктатор Владимир Путин не планирует заканчивать войну в Украине.

"Хотите спойлер? Трамп не решит ход войны. Моль (Путин) заканчивать войну не будет, потому что хочет достичь своих целей и вписаться в историю, а Трамп хочет войти в историю, как президент, положивший конец самому масштабному конфликту 21 века. Как думаете, их интересы перпендикулярны или параллельные?", — считает военный.

Подобное мнение высказывает заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. По его словам, заявления Трампа закончить войну в Украине могут больше навредить.

"Лично я никаких ожиданий относительно скорого завершения войны после сегодняшней инаугурации Трампа не имею. Меня наоборот пугает то, что все уже поверили в перемирие в 2025 году", — сказал майор ВСУ.

По его словам, на процесс окончания войны влияют многие факторы, и один из них нежелание России заканчивать войну.

Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко считает, что Путин действует на грани идиотизма, который может привести к распаду России. По его словам, Трамп хочет заключить соглашение, однако Путин не меняет позиции для окончания войны.

"Путин продолжает ставить какие-то условия по поводу переговоров и намекать на какую-то "капитуляцию Украины". В то же время Трамп говорит о том, что не заключая соглашение путин уничтожает россию, посмотрите мол на их экономику и инфляцию. И продолжает намекать на тарифы, удешевление цен, и на экспорт американских энергоресурсов, что обрушит цены на российские, а также ударит по Ирану", – указывает Коваленко.

По его словам, такое поведение Путина лишь усугубит кризисы в РФ на десятилетие, что сможет в конце концов привести к разделу страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин изменил свое мнение по поводу Трампа.

Также "Комментарии" писали о том, что переговоры Трампа и Путина могут состояться до 1 февраля.