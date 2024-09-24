Неделю назад разразился громкий скандал в СМИ: украинская военная журналистка Юлия Кириенко-Меринова публично раскритиковала недостаток 120-мм минометных боеприпасов в Вооруженных силах Украины. По словам журналистки, защитники на фронте вынуждены противостоять врагу, имея в неделю всего 10 мин на бригаду.

Нехватка минометных снарядов в Украине

Минобороны подтвердило, что минометные боеприпасы и снаряды для артиллерии критически важны для ведения боевых действий. В этот список входят не только 120 мм, но и 82 мм мины, реактивные снаряды для РСЗО "Град" и артиллерийские снаряды калибров 122 мм, 152 мм и 155 мм. Однако, в издании Украинские новости утверждают, что, несмотря на эти приоритеты, обеспечение военных боеприпасами в необходимом объеме до сих пор не налажено.

Журналисты подчеркнули, что минометные выстрелы играют ключевую роль в борьбе с пехотой. Этот боеприпас состоит из мины со взрывчатым веществом, взрывателем, вышибным и дополнительным пороховым зарядом. После выстрела мина летит в сторону враждебных позиций и, при контакте с землей или другим объектом, детонирует, разбрасывая обломки, эффективно поражающие живую силу противника.

Однако отсутствие такого критически важного элемента, как минометные выстрелы, ставит под угрозу способность украинских военных удерживать позиции. Ответственность за обеспечение боеприпасами лежит на Министерстве обороны, которое должно координировать производство и поставку необходимых ресурсов на фронт.

Украина столкнулась с проблемой невыполнения контрактов оборонными предприятиями. Государственные заводы "Артем" и "Павлоградский химический завод", с которыми были подписаны масштабные соглашения по поставкам минометных выстрелов, не выполнили своих обязательств в полном объеме. Только за лето этого года Павлоградский завод должен был изготовить и поставить на фронт 250 тысяч мин, но на самом деле было передано только около 17 тысяч.

Представители власти, в частности, бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, в своих заявлениях утверждали, что украинская промышленность способна обеспечить армию боеприпасами. Однако реальные данные свидетельствуют о другом: многочисленные контракты не выполняются или выполняются с большими задержками, что отрицательно сказывается на обороноспособности страны.

Украинские новости отметили, что в феврале Министерство обороны подписало контракты с украинскими заводами, и те должны обеспечить армию артиллерийскими и минометными снарядами уже к маю этого года. Однако вместо обещанных сотен тысяч мин на передовую поступили лишь считанные тысячи.

Не отстают и другие оборонные компании. К примеру, предприятие "Спецтехноэкспорт" получило почти 700 миллионов гривен аванса на поставку 80 тысяч зарубежных минометных выстрелов. По состоянию на данный момент ни один выстрел не был передан армии.

Ожидание поставок и выполнения заказов остается вопросом номер один для Вооруженных сил Украины, и только быстрое решение этой проблемы сможет обеспечить стабильную оборону и успех на поле боя.