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Украинские военные не подбирают слова: как оценили "мирное" предложение Путина

Военный ВСУ Кирилл Сазонов объяснил, зачем Путин объявил перемирие

сегодня, 17:45
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Кречмаровская Наталия

Российский диктатор Владимир Путин снова объявил перемирие, которое продлится три дня. Однако украинские военные считают, что такое перемирие позволит Путину спокойно провести парад 9 мая, а российским военным подготовиться к новым атакам. Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал о планах Кремля.

Украинские военные не подбирают слова: как оценили "мирное" предложение Путина

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

По его словам, Путин решил всех обмануть, если не сказать больше. И при этом, как отметил военный, выглядеть полной невинностью.

"Предлагает снова перемирие. На 9 мая. Ждут реакции Украины. А почему нам обязательно принимать их дату? Можем провести перемирие 8 мая, что логично. День капитуляции Гитлера. А 9 мая, что за праздник? День российской истерии "деды-воевали" без привязки к истории без привязки к истории? Вообще, нас не задевает”, — отметил Сазонов.

Тем более, по словам политолога, военные понимают, чего на самом деле хочет Путин.

"Провести свой ***-парад с такими же гостями на Красной площади без воздушных тревог. Подтянуть на передовой подкрепление, снова проработать логистику, немного разминировать ходы до наших позиций. И все это еще и в статусе миротворца. Зер гут, Вольдемар, попытка гут, но найн. Почему найн? Могу объяснить на пальцах. Средний видишь?", - отреагировал на "путинское перемирие" Сазонов.

Напомним, что на прошлой неделе, как писал портал "Комментарии", состоялось несколько знаковых встреч, которые, возможно, могут помочь в завершении войны в Украине и установлении справедливого мира. В частности, президент США Дональд Трамп ожидает результатов уже в ближайшее время. Однако Россия может приостановить или намеренно сорвать переговорный процесс.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid09UtXpvat9jEDYxcvzdLgDR5KdCGAG8reQWHQJtSK5BAYTyoN2KaJTZvnM9KapVJLl&id=100012574638321&locale=uk_UA
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