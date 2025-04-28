Украинские военные не подбирают слова: как оценили "мирное" предложение Путина

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Кречмаровская Наталия
Российский диктатор Владимир Путин снова объявил перемирие, которое продлится три дня. Однако украинские военные считают, что такое перемирие позволит Путину спокойно провести парад 9 мая, а российским военным подготовиться к новым атакам. Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал о планах Кремля.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
По его словам, Путин решил всех обмануть, если не сказать больше. И при этом, как отметил военный, выглядеть полной невинностью.
Тем более, по словам политолога, военные понимают, чего на самом деле хочет Путин.
Напомним, что на прошлой неделе, как писал портал "Комментарии", состоялось несколько знаковых встреч, которые, возможно, могут помочь в завершении войны в Украине и установлении справедливого мира. В частности, президент США Дональд Трамп ожидает результатов уже в ближайшее время. Однако Россия может приостановить или намеренно сорвать переговорный процесс.
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