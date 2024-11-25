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Украинские военные начали выход из двух карманов: подробности

Военные начали выход из двух карманов на Кураховском направлении, которые могли превратиться в ловушки

сегодня, 10:14
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Ткачик Олеся

Российские войска активизировали наступательные действия на Кураховском направлении, пытаясь превратить участки возле населенных пунктов Екатериновка и Юрьевка в ловушки, сообщил в эфире телеканала Эспрессо директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Украинские военные начали выход из двух карманов: подробности

Курахово

По его словам, на Кураховском направлении противник наступает с севера, юга и востока. Екатериновка стала крайней точкой на востоке так называемого кармана, который охватывал также Ильинку и Елизаветовку. Захват Екатериновки свидетельствует, что наши войска проводят организованный отход с этого участка, который образовался к югу от Курахового, отметил Згурец.

Юрьевка, расположенная севернее Курахово, также находится под угрозой российского наступления. Захватчики пытаются продвинуться в село Солнцовка, а впоследствии — до самого Курахово.

"Участки достаточно рационально удерживаются украинскими защитниками, соответственно, проводятся мероприятия, направленные на вывод войск из этих двух карманов, которые враг хотел превратить в ловушки", — отметил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.

Ситуация на Кураховском направлении остается сложной, но украинские военные продолжают эффективно обороняться, сохраняя свои силы и предотвращая вражеские маневры.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации военного Николая Меьника, часть наших войск зажата в кишке Ильинка-Успеновка. По его словам, не до конца ясна затея держать подразделения в полуокружении, где между твоими флангами расстояние максимум 5км. Единственное верное решение отходить на рубеж высот Константинопольского. Нет смысла драться за разбитые деревни в донецких степях, когда нужно спасать людей и боеспособные бригады.




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Источник: https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/vorog-zatisnuv-viyskovih-u-kishci-do-chogo-zaklikayut-komanduvannya-749796.html
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