Ежедневные штурмы окупантов на Торецком направлении все больше напоминают бои с "вагнеровцами". Не сумев прорваться к украинским военным малыми группами, враг начал увеличивать количество штурмовиков до 20 человек. Но единственное, что от этого изменилось – количество потерь. И недавний штурм – яркий тому пример, сообщают в 28 ОМБр.

Египтянин, попавший в плен

Пользуясь туманной погодой, группа оккупантов сумела пробраться к украинским позициям, однако их тут же шквальным огнем встретили пехотинцы 2-го механизированного батальона 28-й ОМБр.

"Постоянно меняя позиции и пользуясь всем имеющимся арсеналом, рыцари в упор уничтожили часть группы. Одному оккупанту удалось упасть в окоп к своему комраду-предшественнику, но его быстро выкурили оттуда гранатами. И, наконец, ликвидировали. Другая часть штурмовой группы начала бежать, прятаться и притворяться ликвидированными. Впрочем, каждого подстрелили пилоты Батальона беспилотных систем и "Kurt&Company"", – отмечают военные.

И только одному оккупанту повезло, потому что он решил сдаться в плен. Единственной проблемой стало то, что он оказался гражданином Египта, поэтому пехотинцам пришлось объяснять все жестами.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как двое чеченцев из подразделения "Ахмат" российской гвардии, по возвращении из плена, были, вероятно, повторно отправлены на фронт, где погибли спустя несколько месяцев после обмена пленными. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

По информации общественно-политического движения NIYSO, один из погибших – Акраман Масхабов, тот самый военнослужащий, которого взяли в плен в Курской области в брендовом костюме "Stefano Ricci" за 2300 USD.

Вскоре по возвращении домой сотрудники ФСБ допросили Акрамана, а через несколько недель отправили обратно на фронт. Его снова бросили в Курскую область, на этот раз в штурмовики, и, вероятно, во время одного из штурмов Масхабов погиб.

Другой погибший – Руслан Махмудов, был похищен в Чечне практически через несколько дней после возвращения. О его судьбе не было известно, пока его тело не было передано родственникам.