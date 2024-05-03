Украинские военные могут попасть в окружение. Названы опасные направления

Как заявил Дмитрий Снегирев, оккупанты создали угрозы оперативного окружения военных Вооруженных сил по нескольким направлениям. По его словам, например, захватчики на Угледарском направлении пытаются сделать все для того, чтобы "отрезать" украинскую группировку, которая сосредоточена в Угледаре.

Война в Украине

Именно поэтому, подчеркнул эксперт, наблюдается значительная активность врага на Марьинском участке фронта. Так, говорит Снегирев, один из флангов как раз сосредоточен в сторону украинских позиций, расположенных в районе Угледара.

Кроме того, Снегирев заявил об угрозе оперативного окружения Сил обороны в районе Северска на Лиманском направлении. Там, добавил эксперт, ситуация на самом деле очень серьезная.

Впрочем, добавляет эксперт, все же основным направлением удара, который собираются нанести оккупанты, является район Часового Яра. При этом Снегирев подчеркнул, что захватчики используют тактику фланговых охватов позиций Вооруженных Сил.

Кстати, как сообщил военный Кирилл Сазонов, оккупанты не зашли в Часов Яр и не ведут там уличные бои, хотя им бы очень хотелось этого. Чтобы этого не произошло, говорит военный, врага останавливают в окрестностях города любым из доступных способов. При этом, как отметил Сазонов, примерно неделю назад, захватчики начали пробовать окружить город и давить на фланги. Военный добавил, что оккупанты имеют приказ взять город до 7 или 9 мая, чтобы показать хоть какой-то результат. Тем более что в мае кремлевский диктатор планирует посетить Китай и там ему тоже нужно говорить о каких-то успехах на фронте, которых нет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время Глобального саммита мира оккупанты могут активизировать свое наступление на Часов Яр.