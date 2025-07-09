Российские Telegram-каналы распространяют скриншот новости издания "Сумские дебаты" якобы о том, что "украинские военные мародерят в приграничных громадах Сумщины". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

«Украинские военные мародерят в приграничных громадах Сумщины»: что известно

В действительности отмечается, что в оригинальной публикации на сайте "Сумские дебаты" заголовок звучит так:

"На приграничье Сумщины участились случаи мародерства" – то есть упоминаний о военных в тексте или заголовке нет.

Как разобрались фактчекеры "Укринформ", материал базируется на статье из издания "Кордон. Медиа", в которой говорится о свидетельствах местных жителей о кражах в их домах. В этой статье не утверждается, что к этому причастны украинские военные.

В Центре отмечают, что российская пропаганда сознательно подделала название, чтобы посеять недоверие к ВСУ и дискредитировать защитников Украины в глазах общества.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские СМИ по всем каналам распространяли информацию о том, что бывшую нардепку Надежду Савченко взяли в плен россияне под Купянском, а сейчас якобы везут в Москву, чтобы решить, как ее обменять, и возможно ли это вообще сделать во второй раз.

Надежда Савченко не заставила долго ждать и опубликовала видео обращение, в котором опровергла эти пропагандистские слухи и заявила, что она жива и не в плену. "Не убили меня. Не в плену я. Свободна и жива", — заявила Надежда Савченко на своей странице в Facebook и призвала не верить российским слухам.