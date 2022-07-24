Украинские военнослужащие с западным оружием успешно продвигаются по Херсонщине: подробности

Российские оккупанты в панике и мгновенно стараются изменить свои действия на оккупированной ими Херсонщине, пытаясь найти выход из непростой для них ситуации.

ВСУ в Херсонской области наступают (фото из открытых источников)

Об этом сообщил экс-министр обороны Украины и руководитель Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк в эфире Радио НВ.

"Сегодня мы чувствуем себя увереннее, у нас есть большее количество западного оружия. Поэтому россияне сейчас паникуют. Мы видим очень серьезные попытки перекидывания техники, войск на юг. Это влияет на ход событий на востоке, то есть они могут фактически совершать наступление только на одном операционном направлении", — подчеркнул, комментируя события в Херсонской области Андрей Загороднюк.

По словам руководителя Центра оборонных стратегий, специалисты наблюдают, как захватчики быстро и срочно откорректируют свои действия, хотят понять, как им дальше действовать и чувствуют себя крайне некомфортно, даже паникуют.

Экс-министр обороны Украины дал свой прогноз, что оккупанты знают, что им не удается, в отличие от Украины, удержать напряжение на нескольких операционных направлениях. Чиновник придерживается мнения, что в драке Вооруженных сил Украины есть все шансы, чтобы в скором времени освободить областной центр Херсонской области от захватчиков.

При этом украинские военные получили приказ от Владимира Зеленского освободить южные территории нашей страны, которые оккупировал враг.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Арестович рассказал, что могут дроны-камикадзе, подаренные Великобританией. Арестович объяснил, что обычные дроны имеют разведывательную миссию, приводят артиллерию, наземные войска, танки. А вот дроны-камикадзе могут спикировать на нее, ведь у него в голове взрывчатка, и он ее подорвет.

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